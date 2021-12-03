في اليوم العالمي لذوي الإعاقة.. رئيس الإنجيلية: «خلقنا الله متنوعين لنكمل بعض»

قال الدكتور أندريه زكي، رئيس الطائفة الانجيلية بمصر: «ملتزمون بدورنا الوطني، ومسؤوليتنا المجتمعية في تعزيز ودعم حقوق ذوي الإعاقة، وتفعيل دورهم كمكوِّن أساسي في مسيرة التنمية والنهضة الشاملة».

وتابع في اليوم العالمى للأشخاص ذوي الاعاقة: تسعى الدولة المصرية إلى تفعيل الإجراءات والسياسات العامة لدمج ذوي الإعاقة اجتماعيًّا، وإتاحة الفرصة أمامهم لتحقيق ذواتهم، والتغلب على التحديات التي تواجههم، مضيفا: «خلقنا الله متنوعين لنكمل بعضنا وأحبنا جميعًا».

ويحتفل العالم في 3 من ديسمبر باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992، بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوقهم، ودورهم فى جميع مجالات المجتمعية والإنمائية، فيما نظمت المحافظات المختلفة احتفاليات باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة لدعمهم.



جدير بالذكر أنه استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في وقت سابق، الدكتور ميشيل عبس أمين عام مجلس كنائس الشرق الأوسط، وأوغيت سلامة مدير دائرة التواصل والعلاقات العامة بمجلس كنائس الشرق الأوسط.

وقال رئيس الإنجيلية خلال اللقاء: "نجدد عهدنا بتعزيز الوحدة بين الكنائس، التي تعني لنا الكثير في خدمة شعب الكنيسة في مصر والشرق الأوسط، ونؤمن بدورنا في العمل على بناء روح المحبة والسلام بالكلمة والفعل".



كما شارك في اللقاء الدكتور جرجس صالح، الأمين العام الفخري لمجلس كنائس الشرق الأوسط، والقس رفعت فتحي الأمين العام لسنودس النيل الإنجيلي، والقس رفعت فكري الأمين العام المشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط.

عيد الميلاد المجيد

وتستعد الكنائس المسيحية المختلفة للاحتفال بعيد الميلاد المجيد في 7 يناير المقبل بإجراءات احترازية مشددة في وسط الموجة الرابعة من كورونا وارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس كورونا