الجمعة 03 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

حملات مكبرة لإزالة الإشغالات بأحياء الإسكندرية

حملات احياء الإسكندرية
حملات احياء الإسكندرية

واصلت الأجهزة التنفيذية بأحياء الإسكندرية، حملاتها  بالأسواق، تنفيذًا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة على مستوى الأحياء، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة، وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

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حيث شنت شرطة المرافق بقيادة اللواء خالد الشاذلي مدير إدارة شرطة المرافق، بالتنسيق مع حي شرق برئاسة محارب هيلع، حملة مكبرة على سوق باكوس وبعد المزلقان أمام مستشفى الهلال الأحمر وشارع سينما ليلى.

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كما تم شن حملة لإزالة الإشغالات بالتنسيق مع حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال شملت سوق المندرة وشارع النبوي المهندس.

وشنت شرطة المرافق حملة مكبرة بالتنسيق مع حي العجمي برئاسة السيد موسى، وخلالها تم المرور على المحال التجارية بشارع الهانوفيل ورضوان وطريق إسكندرية مطروح ومنطقة سوق الهانوفيل. حيث أسفرت عن غلق وتشميع 5 محال مخالفة بمنطقة الهانوفيل، وإزالة والتحفظ على نحو عدد 100 حالة إشغال متنوعة واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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وكانت قد نفذت أحياء الإسكندرية، حملات إزالة التعديات والإشغالات بالأسواق المخالفة، مع اتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة. وذلك في إطار سلسلة الحملات المكبرة التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية واستجابة لشكاوى المواطنين.

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شنت الإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة بقيادة هدى أبوكليلة وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بأحياء المنتزة ووسط والعجم ووحدة التدخل السريع بالمحافظة، عددًا من الحملات المكبرة أسفرت عن إزالة جميع الإشغالات بشارع المعهد الديني بالمنتزه ثان، ورفع المخالفات أمام سوق الهانوفيل والكيلو 21 بالعجمي، وكذلك رفع جميع التعديات بشارع الزهور بحي وسط.  وتم اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة تجاه المخالفين.

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أحياء الإسكندرية إزالة التعديات والإشغالات محافظة الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الأسواق العشوائية

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