شيرين عبد الوهاب آخرهن.. فنانات اعترفن بزيارتهن للطبيب النفسي

المرض النفسي ليس عيبًا أو وصمة عار، وهناك العديد من الفنانات اللاتي اعترفن بزيارتهن العيادات النفسية بعد إصابتهن بالعديد من الحالات النفسية والاكتئاب والوسواس، والتي كانت آخرهن الفنانة شيرين عبدالوهاب.

صرحت عبد الوهاب في لقاء تلفزيوني بأنها مصابة بمرض الوسواس القهري، وانها تذهب لطبيب نفسي للعلاج منه، وقالت إنها كانت تتمنى الزواج من طبيب نفسي ليعالجها.

وأضافت أنها أخذت أدوية لمحاربة الوسواس القهري الذي عانته بعد إنجابها ابنتيها مريم وهنا، وأنها تتخيل أشياء لا تحدث في الحقيقة، مشيرة إلى أنها تعافت من هذا الوسواس، ولكنها ما زالت تخضع للعلاج.

واعترفت أنها حاولت الانتحار أكثر من مرة، وقالت: ربنا يسامحني ويغفرلي، وهي تجربة صعبة أتمنى أن لا يجربها أي شخص.

وفي سياق ذلك، يستعرض “الدستور” في السطور التالية الفنانات اللاتي اعترفن بمرضهن النفسي.

منة شلبي:

قالت منة شلبي في احد اللقاءات التليفزيونية انها تذهب لطبيب نفسي سرا لتتعالج من الاكتئاب.

نيللي كريم:

قالت انها تذهب لطبيب نفسي لتتعالج بعد كل دور من الادوار الحزينة التي تقدمها والتي تؤثر عليها نفسيا بعد الانتهاء من كل مسلسل.

ريم البارودي:

قالت انها ذهبت لطبيب نفسي بعد ازمة انفصالها من الفنان احمد سعد، وقالت انها اصيبت باكتئاب حاد وكانت دائمة البكاء وبسبب ذلك سافرت الى خارج مصر لعدة شهور.

غادة عبدالرازق:

كشفت الفنانة غادة عبدالرازق في احد اللقاءات التلفزيونية عن ذهابها إلى طبيب نفسي، بعدما أثيرت أزمة فيديو كانت تثوم فيه ببث مباشر على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك والذي ظهرت فيه بصورة غير لائقة وبررت ذلك بأنها مريضة نفسية وتتناول أدوية تسببت في عدم انتباهها عندما بثت هذا الفيديو وقالت انها كانت تحت تأثير أدوية مهدئة، ولم تكن واعية وقالت أنها تزور الطبيب النفسي منذ 12 عام بسبب ما تتعرض له من حروب في الوسط الفني وبسبب خيانة صديقتها المقربة لها.

أصالة:

صرحت الفنانة أصالة في لقاء تلفزيونى لها إنها تعاني مم مرض نفسي وقالت: "جميع الفنانين مرضى نفسيون، وأنا منهم، ويمر علي بعض الوقت وأصاب بالغرور، وأحاول التخلص منه سريعا بمساعدة الدكتور".

هند صبري:

قالت الفنانة هند صبري انها أصيبت بمرض نفسي وهي 17 عام، وقالت خلال لقاء تلفزيونى أن سبب ذلك هو انفصال والديها، حيث تأثرت كثيراً به وخضعت للعلاج النفسي، وشددت على اهمية العلاج النفسي حتى لمجرد الفضفضة.

يسرا:

قالت الفنانة يسرا أنها مرت بفترات نفسية صعبة كثيرا، خاصة بعد وفاة خالاتها، وقالت إنها ظلت تفكر في الموت كثيراً وذهبت لطبيبة نفسية في أمريكا عام 1982، وظلت تجيب عن أسئلتها وهي تبكي، لمدة ٤ ساعات، وقالت ان زيارة الطبيب النفسي مهم للثحة النفسية مثل الصحة الجسدية تماما.

سيرين عبد النور:

قالت الفنانة سيرين عبد النور خلال احد اللقاءات التلفزيونية، انها مصابة بمرض انفصام الشخصية، وقالت ان جميع الفنانين مصابون بهذا المرض بسبب تقمصهم العديد من الشخصيات".

إليسا:

قالت الفنانة إليسا أنها تذهب الى طبيب نفسي، خلال فترة اصابتها بالسرطان، ولمساعدتها على تخطي مرحلة المرض وقالت أن العلاج النفسي ساعدها، وتخضع للعلاج النفسي مثل متابعة صحتها.