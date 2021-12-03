الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«المعلمين»: الاعتداء على مدير مدرسة فى بني مزار بـ«ساطور».. واتخاذ الإجراءات القانونية

خلف الزناتي
خلف الزناتي

تلقت غرفة عمليات نقابة المهن التعليمية، برئاسة محمد عبدالله، الأمين العام لنقابة المهن التعليمية، شكوى عاجلة تفيد قيام أحد الأشخاص باقتحام إحدى المدارس الابتدائية بمركز بني مزار التابع لمحافظة المنيا، والاعتداء على مدير المدرسة وضربه بساطور على رأسه تسبب في إحداث غيبوبة له، وتم نقله للمستشفى في الحال.

وعلى الفور، كلّف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محمد رمضان رئيس اللجنة النقابية للمعلمين ببني مزار، بمرافقة المعلم ومتابعه حالته الصحية فى المستشفى، وتوفير كل الرعاية الطبية اللازمة، على أن يتولي محامي اللجنة النقابية متابعة ملابسات الواقعة مع الشرطة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية في هذا الشأن، بعد أن تقدمت النقابة ببلاغ رسمى والمطالبة بسرعة كشف تفاصيل الواقعة وضبط الجانى.

كما كلف نقيب المعلمين، رئيس وأعضاء النقابة الفرعية ببنى مزار بالتواصل مع أسرة مدير المدرسة ، لمساندتهم خلال هذه الأزمة وتوفير كل مطالبهم.

وكانت نقابة المعلمين، قررت تشكيل غرفة عمليات بالنقابة العامة مع بداية انطلاق الدراسة، وتخصيص رقم واتس أب 01555208606 ‏لتلقى شكاوى المعلمين، وتنفيذ تعليمات نقيب المعلمين بالتنسيق الكامل مع الفرعيات واللجان النقابية لسرعة تلبية نداء أى معلم يواجه أى مشكلة خلال تأديه رسالته فى تربية وتعليم الأجيال.

امتحانات طلاب الدبلومة الأمريكية

وفي سياق آخر نظمت اليوم الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، امتحانات طلاب الدبلومة الأمريكية لتأهيلهم للألتحاق بالجامعات المصرية بديلا عن امتحانات «SAT»  أو «ACT»، وتستمر لليوم الثاني علي التوالي نظرا لكثافة الأعداد وحرصا من الأكاديمية على أبنائها الطلاب من المدارس الأمريكية.

وتستضيف الأكاديمية 1300 طالب لليوم الأول و7017 لليوم الثاني للامتحانات بإجمالي 8317 طالبا وطالبة بأفرعها «المقر الرئيسي بالإسكندرية- مصر الجديدة - القرية الذكية»، ويعقد الامتحان تحت الإشراف الكامل لوزارة التربية والتعليم وقيام الأكاديمية بتولي جميع الترتيبات اللوجستية والفنية والتنظيمية للأختبار شاملة جميع النواحي.

محافظة المنيا اجراءات خلال مدير مدرسة غرفة عمليات رئيس اتحاد تربية وتعليم الإجراءات القانونية

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وائل لطفي

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