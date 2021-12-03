لجنة الصحة والسكان تنظم ندوة بعنوان «الحد من العنف ضد المرأة»

نظمت لجنة الصحة والسكان بالمجلس القومي للمرأة، برئاسة دكتورة أحلام حنفي، عضوة المجلس ومقررة اللجنة، ندوة بعنوان "الحد من العنف ضد المرأة"، بحضور الدكتورة سلمى دوارة، عميدة كلية الطب بجامعة الجلالة، وأستاذ الجراحة العامة بكلية طب قصر العيني جامعة القاهرة، ودكتورة هدير القصاص، مدرس بكلية الطب القوات المسلحة، والدكتورة شيرين مهدي، مستشار ومدير وحدة الطب النووي بمعهد ناصر، والدكتور مجدي علاَّم، مستشار مرفق البيئة العالمي GEF، والدكتور ممدوح شيبة، رئيس أقسام النساء والتوليد بالقصر العيني، والدكتورة شيرين الجيار، استشاري طب الأطفال والتغذية العلاجية بمستشفيات جامعة القاهرة، ودكتورة أمل فيليب، المستشار الصحي لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وعدد من عضوات وأعضاء اللجنة.

واستهدفت عددا من طلبة وطالبات كلية الطب بقصر العيني بالقاهرة وطلبة الجامعة الصينية وطلبة جامعة الجلالة، وبعض الأمهات، وذلك في إطار حملة الـ ١٦ يوما من الأنشطة المناهضة للعنف ضد المرأة والتي يطلقها المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان.

وتحدثت الدكتورة سلمى دوارة، في جلسة بعنوان "الصحة والعنف ضد المرأة"، موضحة خلالها تعريف العنف ضد المرأة، وحجم المشكلة وأسبابها، والخدمات المقدمة للضحايا، والدعم والأنشطة الدفاعية والوقاية ووحدات تكافؤ الفرص، والحماية القانونية للمرأة.

وسلطت الدكتورة هدير القصاص، الضوء على "كيفية التعامل مع العنف ضد المرأة"، وأنواع العنف ضد المرأة وآثاره النفسية.

كما تحدثت دكتورة شيرين مهدي، عن "مكافحة العنف ضد مريضات السرطان"، مشيرة إلى المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة المصرية، والتي تستهدف الكشف المبكر عن أورام الثدي.

وتحدث الدكتور مجدي علام، عن "العنف المنزلي والمهني ضد المرأة"، وآثار التغير المناخي على الأمن الغذائي، وبالتالي على وضع المرأة، مؤكدًا أهمية القضاء على ظاهرة الفقر في سبيل حماية المرأة من العنف.

وأشار دكتور ممدوح شيبة، في كلمته إلى وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات وأهدافها، مضيفًا أن الموروثات الاجتماعية، وعدم المعرفة، تعد من أكبر التحديات التي تواجه المجتمع لمواجهة العنف ضد المرأة.

وتناولت الدكتورة شيرين الجيار، موضوع "العلاقات الأسرية السامة وتأثيرها على المرأة والطفل"، مشددة على دور الأسرة في تشكيل ثقافة وفكر الأطفال، ومن ثم تغيير المجتمع للأفضل.

وأكدت دكتورة أمل فيليب، توافر "وحدات المرأة الآمنة بالمستشفيات الجامعية"، وتعزيز دور القطاع الصحي لتقديم الرعاية والدعم لضحايا العنف ضد المرأة، مشيرة إلى حزمة الخدمات الأساسية للنساء المعنفات.

وفي ختام الندوة تم تكريم فريق التمريض في عدد من المستشفيات على مستوى محافظتي القاهرة والجيزة.