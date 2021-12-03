الأنبا إسحق يشارك فى اللقاء السنوى لكهنة الرعاية الاجتماعية لإيبارشيات الصعيد

شارك الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها في اللقاء الذي عقده قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس الخميس، الاجتماع السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية في إيبارشيات الوجه القبلي، من أسوان وحتى المنيا، بإجمالي ٣٠ إيبارشية.

وقدم القمص بيشوى شارل سكرتير خدمة الرعاية الاجتماعية عرضًا تحدث فيه عن مشروع "بنت الملك" الذي يهتم بتغطية احتياجات الفتيات وزواجهن مستقبلًا، وكذلك مشروع "علم ابنك" الذي يعتني بمجموعات دراسية مصغرة للطلبة لدعم المستوى الدراسي لهم.

وكذلك مشروع "شنطة البركة" مشيرًا إلى أنه يعتني بآلاف الأسر، وكذلك مشروع مصاريف التعليم للمدارس خاصة أثناء الجائحة.

وألقى قداسة البابا كلمة أشار خلالها إلى ثلاث نقاط:

- البيانات: ضرورة تحديث بيانات الأسر بشكل دائم، وذلك من خلال متابعة التطورات التي تطرأ على حالتهم.

- الخدمات: الاهتمام بتطوير خدمتهم بشكل دائم بما يعود بالنفع على حياتهم.

- الأزمات: الوقوف معهم وقت الأزمات سواء الاجتماعية أو النفسية أو الصحية.

ودعا قداسة البابا إلى الاهتمام الدائم بإخوة الرب، مشيرًا إلى الآية ١١ من الأصحاح ٢٦ بإنجيل القديس متى: "الْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ" أي أنهم معنا دائمًا فلا يجب أن ننساهم أبدًا.

وشدد قداسته على ضرورة التزام كل الكنائس بمبدأ تخصيص ٣٠٪ من ميزانية كل كنيسة لإخوة الرب، ومشروعات التنمية.

كما كرم قداسته الخمسة الأوائل ممن شاركوا في مشروع "علم ابنك" من إيبارشية ملوي، وكذلك مشرفي المشروع بالإيبارشية ذاتها.