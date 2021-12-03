الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الكرازة

الأنبا إسحق يشارك فى اللقاء السنوى لكهنة الرعاية الاجتماعية لإيبارشيات الصعيد

خلال اللقاء
خلال اللقاء

شارك الأنبا إسحق أسقف طما وتوابعها في اللقاء الذي عقده قداسة البابا تواضروس الثاني، أمس الخميس، الاجتماع السنوي مع كهنة الرعاية الاجتماعية في إيبارشيات الوجه القبلي، من أسوان وحتى المنيا، بإجمالي ٣٠ إيبارشية.

وقدم القمص بيشوى شارل سكرتير خدمة الرعاية الاجتماعية عرضًا تحدث فيه عن مشروع "بنت الملك" الذي يهتم بتغطية احتياجات الفتيات وزواجهن مستقبلًا، وكذلك مشروع "علم ابنك" الذي يعتني بمجموعات دراسية مصغرة للطلبة لدعم المستوى الدراسي لهم.

وكذلك مشروع "شنطة البركة" مشيرًا إلى أنه يعتني بآلاف الأسر، وكذلك مشروع مصاريف التعليم للمدارس خاصة أثناء الجائحة.

وألقى قداسة البابا كلمة أشار خلالها إلى ثلاث نقاط:
- البيانات: ضرورة تحديث بيانات الأسر بشكل دائم، وذلك من خلال متابعة التطورات التي تطرأ على حالتهم.
- الخدمات: الاهتمام بتطوير خدمتهم بشكل دائم بما يعود بالنفع على حياتهم.
- الأزمات: الوقوف معهم وقت الأزمات سواء الاجتماعية أو النفسية أو الصحية.
ودعا قداسة البابا إلى الاهتمام الدائم بإخوة الرب، مشيرًا إلى الآية ١١ من الأصحاح ٢٦ بإنجيل القديس متى: "الْفُقَرَاءَ مَعَكُمْ فِي كُلِّ حِينٍ" أي أنهم معنا دائمًا فلا يجب أن ننساهم أبدًا.

وشدد قداسته على ضرورة التزام كل الكنائس بمبدأ تخصيص ٣٠٪ من ميزانية كل كنيسة لإخوة الرب، ومشروعات التنمية.

كما كرم قداسته الخمسة الأوائل ممن شاركوا في مشروع "علم ابنك" من إيبارشية ملوي، وكذلك مشرفي المشروع بالإيبارشية ذاتها.

مساعدات البابا تواضروس الثاني قداسة البابا لإيبارشيات قداسة البابا تواضروس الثان قداسة البابا تواضروس الثاني القمص بيشوى داسة البابا تواضروس الثاني الأنبا إسحق أسقف

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

كيف يتحكم «السماسرة» في أسعار الدواجن بمصر؟

بعد مرور «أروين».. العاصفة القاتلة تشكل تحفة فنية نادرة فى بريطانيا

بحضور وفد السفارة الكندية.. عروض مسرحية ورياضية للتوعية بالقضية السكانية بقنا

ميجان تفشل ف استعادة شعبيتها بعد الكشف عن سلسلة أكاذيبها

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابى للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائى الدولى

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يحظر حركة طيران الـ«F 15».. ما السبب؟

«شبكة نطنز»: الموساد جنّد عملاء نوويين فى إيران دون علمهم