«السوبر جيت» تعلن تشغيل خطوط جديدة اعتبارًا من الأحد

أعلنت وزارة النقل، أنه في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات وزارة النقل، ومنها شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) التابعة للوزارة، وفي إطار اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم في راحة الركاب وتقديم خدمة مميزة لهم

وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة، أعلنت الشركة عن فتح عدد من الخطوط الجديدة لخدمة الجمهور كالآتي:

- أولًا: خط ملوي / المنيا / شرم الشيخ والعكس، اعتبارًا من يوم 2021/12/5.

- ثانيًا: خط جرجا / سوهاج / شرم الشيخ والعكس، اعتبارًا من يوم 2021/12/25.