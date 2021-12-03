الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السوبر جيت» تعلن تشغيل خطوط جديدة اعتبارًا من الأحد

السوبر جيت
السوبر جيت

أعلنت وزارة النقل، أنه في إطار التحديث المستمر بكافة قطاعات وزارة النقل، ومنها شركة الاتحاد العربي للنقل البري والسياحة (سوبر جيت) التابعة للوزارة، وفي إطار اتخاذ كافة الإجراءات التي تسهم  في راحة الركاب وتقديم خدمة مميزة لهم
وتسهيل حركة تنقلاتهم المختلفة، أعلنت الشركة عن فتح عدد من الخطوط الجديدة لخدمة الجمهور كالآتي:

- أولًا: خط ملوي / المنيا / شرم الشيخ والعكس، اعتبارًا من يوم 2021/12/5.

- ثانيًا: خط جرجا / سوهاج / شرم الشيخ والعكس، اعتبارًا من يوم 2021/12/25.

السوبر جيت الخطوط بدءا الأحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

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«السوبر جيت» تعلن تشغيل خطوط جديدة اعتبارًا من الأحد

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