بعد مرور «أروين».. العاصفة القاتلة تشكل تحفة فنية نادرة فى بريطانيا

أكدت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، أنه في ظل محاولة السلطات حصر خسائر العاصفة أروين، تحدى المصور كولين ريتشاردز، الطقس في مينيد بول-يير لورك، جنوب ويلز يوم الأحد الماضي، والتقط مشهدًا لا يصدق يمتد عبر 130 مترًا من سياج الأسلاك الشائكة تم تشكيله بواسطة العاصفة.

وتابعت أن العاصفة أوجدت تحفة فنية بين آثار الدمار من خلال تفجير أطنان من العشب بقوة لدرجة أن الشفرات نسجت نفسها بشكل مثالي على السياج الذي اعتقد المارة أنه مصنوع يدويًا.

وأشارت إلى أن مصور المناظر الطبيعية كولين ريتشاردز تحدى الطقس في 28 نوفمبر للسير في مينيد بول-يير لورك، جنوب ويلز، عندما صادف مشهدًا «لا يصدق» يمتد عبر 130 مترًا من السياج.

وتظهر الصور المذهلة التي التقطها المصور على قمة التل عشب المستنقع البني متشابكًا تمامًا في هيكل الأسلاك الشائكة.