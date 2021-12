أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

غيَّر اختراع الفوتوغرافيا، الطريقة التي ينظر بها الناس إلى العالم للأبد، لكن هذا الاختراع لا يمكن أن يُنسب لفرد واحد فكل من، Nipce وDaguerre وTalbot ، وJohn Herschel ساهموا في الكشف عن طريقة تعريض وإظهار وتثبيت الصور الفوتوغرافية وهم بذلك يُنسب إليهم الفضل في اختراع التصوير الفوتوغرافي.

بدأ كل شيء رسميًا في عام 1839 في بلدين في وقت واحد: في بريطانيا، أعلنت الأكاديمية الملكية البريطانية اكتشاف طريقة لالتقاط الصور على الورق؛ يستكشف ويليام هنري فوكس تالبوت لأول مرة التقاط الصور من خلال الضوء، وفي فرنسا، منحت الحكومة لويس داجير معاشًا سنويًا لاختراعه داجيروتايب، الذي سمح بإطلاقه للجمهور ومهد الطريق للعديد من رواد التصوير الآخرين في فرنسا.

في العصر الرقمي، ومع وجود الكثير من التكنولوجيا في متناول أيدينا، يكاد يكون من المستحيل تصديق أن الفوتوغرافيا تبلغ قرنين من الزمان، بالنظر إلى مساعي بعض الرواد، هناك الكثيرون الذين أكملوا المسير، يُعد Gustave Le Gray، المولود عام 1820، أحد أهم رواد التصوير الفرنسيين، ليس فقط بسبب ابتكاراته التقنية، لكن أيضًا لأنه قام بتدريس الفن للعديد من المصورين اللاحقين البارزين. إنه يحظى بالاحترام للخيال والابتكار الذي قدمه لصناعة صور المناظر البحرية، فكان عليه أن يجمع بين سلبيتين منفصلتين، حيث كانت مواد التصوير الفوتوغرافي لا تزال محدودة للغاية بحيث لا تحتوي على كليهما في وقت واحد. عندما نجحت الطريقة، استخدمها أيضًا للمناظر الطبيعية. تستحق سيرة لو جراي مقالًا منفصلاً، حيث كان يعمل لدى نابليون الثالث، وأفلس، وهرب إلى صقلية، وهجره أحد أصدقائه في مالطا، وانتهى به الأمر بالاستقرار في مصر.

يعتبر المصور الفرنسي هنري كارتييه بريسون (1908-2004) أبًا آخر للتصوير الفوتوغرافي، يُعتقد أن التصوير الصحفي بدأ مع بريسون، الذي كان عمله يغطي تتويج الملك جورج السادس والملكة إليزابيث في عام 1937. ولم يلتقط صورًا للملك نفسه، وركز بريسون بدلاً من ذلك على حشود الأشخاص المنتشرين في الشوارع. نشرت هذه المجموعة في المجلة الأسبوعية الفرنسية Regards، وبدأت مسيرته المهنية وظلت من بين أعماله الأكثر شهرة.

ابتكر بريسون مصطلح "اللحظة الحاسمة" كجزء من أسلوب إعداد التقارير الصحفية الذي كان رائدًا فيه، حيث يهدف إلى التقاط الأشخاص بشكل عفوي. باستخدام كاميرا Leica بعدسة 50 مم لسنوات عديدة، سمح له الحجم الصغير للكاميرا بأن يختفي وسط حشد من الناس لضمان اختيار لحظة عشوائية صدفة، فكل أبطاله غير مدركين لوجود الكاميرا.

نشر بريسون في عام 1952 كتابه "اللحظة الحاسمة" الذي عرض بالتفصيل عمله في التصوير الفوتوغرافي، احتوى الكتاب على مجموعة من 126 صورة فوتوغرافية له بالإضافة للمقدمة، التي ذكر فيها "التصوير الفوتوغرافي هو الاعتراف المتزامن، في جزء من الثانية، بأهمية حدث، بالإضافة لتنظيم دقيق للأشخاص التي تعطي هذا الحدث تعبيره الصحيح".

كانت حياة بريسون ومسيرته المهنية غنية ومتنوعة بين بطولة أفلام للمخرج الفرنسي الشهير جان رينوار والخدمة في الحرب العالمية الثانية كعريف في وحدة الأفلام والصور، أمضى 35 شهرًا في معسكر لأسرى الحرب بعد أن أسر في عام 1940 وبعد ثلاث محاولات هرب. شارك في الجهود السرية لمساعدة الفارين الآخرين وكمصور يغطي الاحتلال ثم تحرير فرنسا.

يُذكر (Eadweard Muybridge-9 أبريل 1830 - 8 مايو 1904) المصور الإنجليزي لدراساته الفوتوغرافية الرائدة للحركة، التي أدت في النهاية إلى تطوير السينما. بدأت تجارب مويبريدج في تصوير الحركة في عام 1872، عندما وظفه قطب السكة الحديد ليلاند ستانفورد لإثبات أنه خلال لحظة معينة في مشية الحصان، تكون الأرجل الأربعة بعيدة عن الأرض في وقت واحد. لم تنجح جهوده الأولى لأن كاميراه كانت تفتقر إلى غالق سريع بعد ذلك، اخترع جهاز zoopraxiscope لإظهار صوره الثابتة في تسلسل سريع، وهي تقنية أرست الأساس للصور المتحركة.

بدأ مان راي في التقاط الصور في عشرينيات القرن الماضي، في خضم حركة الدادا. من خلال حادث في غرفة مظلمة، سرعان ما اكتشف وسيلة جديدة لإنشاء الصور بدون كاميرا.

في ستينيات القرن 19، حمل كارلتون واتكينز(Carleton Watkins) جمعا من البغال بكاميرا ذات لوحة عملاقة وسلبيات زجاجية وغامر في وادي يوسمايت. ساعدت الصور التي التقطها هناك في وضع الأساس لتصوير المناظر الطبيعية الأمريكية، قبل زلزال سان فرانسيسكو عام 1906 الذي دمر الكثير من أعمال حياته.

ألفريد ستيغليتز Alfred Stieglitz (1864–1946)، تلقى تعليمه في ألمانيا كمهندس، وعاد لنيويورك عام 1890 مصمماً على إثبات أن التصوير الفوتوغرافي وسيلة قادرة على التعبير الفني مثل الرسم أو النحت. آمن Stieglitz بالإمكانيات الجمالية للوسيط ونشر أعمال المصورين الذين شاركوه اقتناعه كمحرر لـ Camera Notes، انفصل Stieglitz والعديد من المصورين المتشابهين في التفكير عن المجموعة بعد خلاف في عام 1902 لتشكيل حركة Photo-Secession، التي دعت للتركيز على الحرفية في التصوير الفوتوغرافي فاستخدم معظم أعضاء المجموعة تقنيات معقدة، لكن Stieglitz فضل نهجًا مختلفًا في عمله. فكان يصنع مطبوعات بلاتينية- وهي عملية تشتهر بإنتاج صور ذات ألوان غنية بمهارة- فقد حقق الانتماء المطلوب للرسم من خلال الخيارات التركيبية واستخدام العناصر الطبيعية مثل المطر والثلج، والبخار لتوحيد مكونات المشهد في صورة كاملة مبهجة.

قام Stieglitz بتحرير منشور الجمعية الفاخر Camera Work من عام 1903 إلى عام 1917، ونظم معارض ودعم المصورين وغيرهم من الفنانين الأمريكيين المعاصرين، بينما كان أيضًا يطلع الفنانين على آخر التطورات في الحداثة الأوروبية في أوائل القرن العشرين، حيث يتحد استيعاب Stieglitz للفن الطليعي مع خبرته الخاصة في استخراج المعنى الجمالي.

بحلول عام 1917، بدأ تفكير Stieglitz في التصوير في التحول. في حين أنه في مطلع القرن، بدا أن أفضل طريقة لإثبات شرعية التصوير الفوتوغرافي كوسيلة إبداعية، لن يكون محاكاة مظهر الرسم أو الألوان المائية في الفوتوغرافيا النهائية، بدأت هذه الممارسات تبدو خاطئة بنهاية الحرب العالمية الأولى. كان التصوير الفوتوغرافي مناسبًا لتمثيل الفوضى المسيطرة على الحياة الحديثة، لذا فمحاولة إخفاء نقاط القوة الطبيعية للوسيلة من خلال التلاعب بالطباعة النهائية لم تكن في صالح Stieglitz ورفاقه.

تمثل ذلك في دعمه صور بول ستراند وتشارلز شيلر، ويمكن أيضًا رؤية التغيير في صوره الخاصة. كانت صورته الشهيرة لجورجيا أوكيف "التي صارت زوجته في عام 1924" ممثلا لفكره الجديد ورفضه تغليف شخصيتها في صورة واحدة جاء متسقًا مع العديد من الأفكار الحداثية كفكرة الإحساس المجزأ بالذات، التي نتجت عن وتيرة الحياة الحديثة السريعة؛ الفكرة القائلة بأن شخصية ما، مثل العالم الخارجي، تتغير باستمرار؛ وأخيرًا، إدراك أن الحقيقة نسبية وأن الصور الفوتوغرافية هي تعبير عن مشاعر المصور تجاه الموضوع. سلسلة صور Stieglitz للسحب، والتي سماها مكافئات ، صنعن بروح مماثلة، مجسدة الفكرة الأخيرة بشكل واضح. كانت الصور السحابية عبارة عن صور غير معالجة للسماء والتي كانت بمثابة نظائر لتجربة Stieglitz العاطفية في اللحظة التي التقط فيها الصور.

في العقود الأخيرة من حياته، كرس Stieglitz وقته بشكل رئيسي لإدارة معرضه "Anderson Galleries ، 1921–25 ؛ The Intimate Gallery ، 1925–29 ؛ An American Place ، 1929–1946"، وكان يقوم بالتقاط الصور بشكل أقل وأقل. حيث تدهورت صحته وطاقته. عندما كان يصور، غالبًا ما كان يفعل ذلك من نافذة معرضه. هذه الصور النهائية، مثل From My Window at the Shelton، North، كانت إنجازات رائعة جمعت المراحل المختلفة لتطوره الفوتوغرافي وعززت مكانته كأهم شخصية في التصوير الفوتوغرافي الأمريكي. هذه الصور، التراكيب الموهوبة التي تؤكد على الأشكال الهندسية للمدينة كما تُرى من الطابق العلوي لناطحات سحاب حديثة، هي أيضًا مبنية بشكل رائع ومطبوعة ومتسلسلة بطبيعتها، مما يؤكد مرة أخرى على الطبيعة المجزأة للحياة المعاصرة. أخيرًا، وصفت هذه السلسلة الأخيرة من حياته المهنية بشكل ضمني تراجعه عن صخب الحياة في نيويورك.