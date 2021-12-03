الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

«المصريين» يطالب بإنشاء وزارة لتقويم سلوك المواطنين ليناسب الجمهورية الجديدة

محمد جعفر أمين الإعلام
محمد جعفر أمين الإعلام المساعد بحزب المصريين

طالب محمد جعفر، أمين الإعلام المساعد بحزب "المصريين"، بإنشاء وزارة لــ"تقويم السلوك" حتى تتوائم تصرفات المواطنين مع ما تشهده الدولة المصرية من تغييرات جذرية على أرض الواقع، مشيرا إلى أن الشارع المصرى شهد في السنوات الأخيرة أنماطا غريبة من السلوكيات حيث زاد مستوى العنف حتى في التعامل بين الأفراد إلى جانب ظهور جرائم غريبة لم يعرفها المجتمع المصرى من قبل ساهمت فيها ثقافات مجهولة الهوية وأعمال درامية هابطة تحت دعاوى الفن والثقافة والإبداع الأمر الذى يفرض ضرورة مواجهة ذلك الواقع قبل أن تتلوث الأجيال المقبلة بتلك الموبقات.

وأوضح أمين مساعد إعلام حزب "المصريين" أن القيادة السياسية نجحت في تغيير جغرافية الواقع من خلال ما تشهده البلاد من ثورة تعمير لم تحدث منذ عهد محمد على وصولا إلى الجمهورية الجديدة ومن ثم ينبغي أن تواكب تلك الثورة تغييرا شاملا في سلوك المواطنين.

وأضاف أن الوزارة الجديدة يجب أن تضم خبراء في علم النفس والاجتماع والتنمية البشرية ورجال دين إسلامي ومسيحى وتكون مهمتها نبذ كل العادات الغريبة التى انتشرت في المجتمع المصري مؤخرا والتركيز على النقاط المضيئة التي تعزز القيم والمبادئ في حياة الناس إلى جانب العمل على إحياء القيم والعادات الأصيلة التي اشتهرت بها الأسرة المصرية والتى اندثرت  في ظل الفوضى التكنولوجية التي يموج بها العالم الآن.

وأكد جعفر، أن الفكرة ليست "مجنونة" كما يراها البعض لكنها تستحق البحث والدراسة خاصة وأن هناك دول سبقتنا في تلك الأفكار فقد أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة قبل عامين "وزارة للسعادة" وأسست المملكة العربية السعودية "هيئة للترفيه" فكل دولة تتخذ ما تراه مناسبا حفاظا على مجتمعها ووفقا لظروفها من خلال تفكير إبداعى جديد يتناسب مع ما نعيشه الآن من تطورات على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

التنمية البشرية حزب المصريين الدولة المصرية المجتمع المصري القيادة السياسية الشارع المصري مجهولة الهوية التكنولوجية الأجيال المقبلة أرض الواقع الفن والثقافة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

قِبلة للسياح ومصدر للدخل القومي.. تطوير سانت كاترين ضمن مشروع «التجلي الأعظم»

بعد أزمة شيرين وحسام حبيب.. كيف تكتشف الشخصيات المؤذية في العلاقات العاطفية؟

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

أنجبت طفل سفاح من صديقه.. عامل يمزق ابنته القاصر بالطعنات في الوراق

قرار عاجل من «التربية والتعليم» قبل انطلاق امتحانات الصف الرابع الابتدائى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مريم حسن

أن نثق بما نراه.. كيف غيرت الفوتوغرافيا حياتنا «رجال الظل»

محمد الطويل

سنوات الفرص القادمة

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب «إيديكس»

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

صور

ندوة صناع مسلسل مدرسة الروابي للبنات ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

ندوة ظافر العابدين

جنازة أدهم السلحدار

محطة تل أبيب

المزيد

إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

الجيش الإسرائيلي يحظر حركة طيران الـ«F 15».. ما السبب؟

«شبكة نطنز»: الموساد جنّد عملاء نوويين فى إيران دون علمهم