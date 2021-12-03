الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

خلال تفقد سير الأعمال بشبكة الطرق الجديدة

الرئيس السيسى يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين

الرئيس السيسى يتبادل
الرئيس السيسى يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين

توقف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال الجولة التفقدية اليوم الجمعة، لتبادل التحية والحديث مع عدد من الأسر والمواطنين، الذين تصادف تواجدهم أثناء مرور سيادته، حيث استمع إلى طلباتهم واحتياجاتهم.

الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين

جاء ذلك خلال تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، سير الأعمال الجارية بعدد من مشروعات شبكة الطرق الجديدة خاصة المحور الجديد الموازي لطريق "القاهرة- السويس"، والذي سيصل بين مناطق التجمع الأول ومطار القاهرة مرورًا بمحطة النقل الجماعي الجديدة، وكذلك مناطق مساكن شيراتون وطريق الصاعقة، والذي سيصبح بمثابة شريان مروري جديد يربط أحياء ومناطق شرق القاهرة بتجمعات مدينة القاهرة الجديدة، بما يخفف الضغط على طريق "القاهرة- السويس" خاصة عند مدينة الأمل ويساعد على تيسير الوقت والمسافة على تنقلات المواطنين من وإلى تلك المناطق والتجمعات.

الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين

كما تفقد الرئيس أعمال التوسعة ورفع كفاءة الطريق الدائري من شرق القاهرة حتى منطقة الخصوص، فضلاً عن الموقف التنفيذي لتطوير منطقة عين شمس.

الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين

الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين
الرئيس السيسي يتبادل التحية والحديث مع عدد من المواطنين

رئيس التحرير

وائل لطفي

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