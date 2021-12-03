«البيت المحمدي» تستأنف مجالسها العلمية بشرح كتاب «مصباح الأرواح».. اليوم

أعلنت مؤسسة البيت المحمدي، لدراسات وعلوم التصوف اليوم الجمعة، عن استئناف مجالسها العلمية، مساء اليوم، بحضور عدد كبير من طلاب وعلماء الأزهر الشريف، إذ يحاضر في المجلس العلمي الدكتور محمد مهنا المستشار السابق لشيخ الأزهر ورئيس أكاديمية أهل الصفة، حيث سيتم شرح "كتاب مفتاح الفلاح ومصباح الأرواح" لابن عطاء الله السكندري.



وقالت المؤسسة عبر صفحتها الرسمية، إنه يسمح بحضور الطلاب مع الإلتزام بالتدابير الصحية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، حيث يشارك عدد كبير من علماء الأزهر وأعضاء مؤسسة البيت المحمدي في هذه الفعاليات التي تنظم كل عام في مقر البيت المحمدي بالمقطم.

البيت المحمدي



الجدير بالذكر أن البيت المحمدي من المؤسسات العلمية الصوفية التي ظهرت خلال الفترة الأخيرة، وقدمت دورًا إيجابيًا وحيويًا لنشر الفكر الوسطي، وتقوم الدراسة على أساس التلقي المباشر بالإسناد المتصل على أيدي صفوة من الراسخين في العلوم الشرعية والصوفية بالأزهر الشريف والجامعات المصرية، بالطريقة التقليدية، وكذا بالوسائل التكنولوجية الحديثة بالتعليم عن بعد، ويحصل الدارس على إجازة من أساتذته تُعتمد من الرواق بعد اجتياز الاختبارات المقررة.

وتتمثل مراحل الدراسة بالرواق في أربعة مراحل تبدأ بسنة تمهيدية وهي مرحلة الإعداد يشترط فيها أن يكون الدارس حاصلًا على الإجازة العالية ليسانس أو بكالوريوس، وشهادة الثانوية العامة للمصريين أو للوافدين، تليها المرحلة العالية التأصيل ومدة دراستها أربع سنوات شريطة الحصول على إجازة الإعداد من الأكاديمية والحصول الثانوية الأزهرية، أو ما يعادلها، وأن يكون الطالب مقيدًا بإحدى الكليات الشرعية بجامعة الأزهر، تتبعها المرحلة الثالثة وهي الإجادة التخصص ومدتها سنتان يعقبها بحث علمي في تخصص الدارس شريطة الحصول على إجازة التأصيل من الأكاديمية والإجازة العالية من إحدى الكليات الشرعية، ومعادلة مواد التصوف وعلوم الآلة لمن هو في غير تخصصه.