«أحداث لا تمت للواقع بصلة».. أولى عروض نوادى مسرح ثقافة المنيا

فى إطار بدء الموسم الجديد لنوادي المسرح الذى تقدمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، وتنفذه الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعى بفرع ثقافة المنيا بإقليم وسط الصعيد الثقافى لتقديم عروض مسرحية مختلفة لاكتشاف المواهب الشابة ولتنميتها، حيث قدم العرض المسرحي لنوادى قصر ثقافة ملوى بعنوان "أحداث لا تمت للواقع بصلة" مستوحاة من مسرحية "ست شخصيات تبحث عن مؤلف" للويجى براندلو، دراماتورج محمد السورى، إخراج وائل مجدى، وبحضور مدير عام فرع ثقافة المنيا، ولجنة المشاهدة وهم الدكتور حمدى عطية، المخرج حمدى طلبة، والمخرج خالد عطا الله.

وتدور أحداث العرض حول فرقة مسرحية تقوم بعمل بروفات أثناء إحدى هذه البروفات، تأتى عائلة عم سيد عامل المسرح وتصرخ زوجته وهناك شئ يحدث، لماذا أتوا إلى المسرح؟ يريدون تقديم قصتهم، وفى بداية الأمر يرفض المخرج ولكنهم ما سرعان ينقسموا حول تقديم الفكرة، وتبدأ التساؤلات ما الفرق بين المسرح والشارع، التى أثارها النص، حيث أن النص يظهر الفهم العميق للمستويات التى لم يتم طرحها بداية من علاقة المخرج بالممثلين، وعلاقة الأب بأبنائه، وعلاقة الزوجة بزوجها، وعلاقة الممثلين ببعض، وعلاقة الأبناء ببعضهم، وعلاقة المسرح نفسه بالمجتمع.

وفي سياق آخر؛ تستمر فعاليات المسرح المتنقل الذى تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة، بفرع ثقافة الإسماعيلية بإقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل، وذلك بمركز شباب قرية سرابيوم بالإسماعيلية، حيث تضمن أمسية شعرية للشاعر بهاء اللبودى وقدم مجموعة من القصائد في حب مصر، إلى جانب محاضرة بعنوان "ثقافة عن الإدمان" تحدثت الدكتورة نادية شكرى حول أثر الإدمان الاجتماعي والاقتصادى، وأعراضه، وأثره على الأطفال.

اختتم الحفل بعرض فني لفرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية، وقدمت خلاله مجموعة من الأغانى منها "الصيادين، بتغني لمين، نوح الحمام، ضم ضم، البدو"، كما قدم الفنان ماهر كمال باقة من أغنيات التراث الإسماعيلي، بحضور أعداد كبيرة من أهالي القرية.