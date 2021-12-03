الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

نورهان إبراهيم أول رئيس اتحاد طلاب «فتاة» في تاريخ «علوم عين شمس»

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

فازت الطالبة نورهان محمد محمد إبراهيم، الطالبة بكلية العلوم جامعة عين شمس، برئاسة اتحاد طلاب الكلية، في المرة الأولى بتاريخ الكلية التي تتولى طالبة رئاسة الاتحاد، وفق الدكتور محمد رجاء محمد السطوحي، عميد الكلية.

وأكد الدكتور محمد رجاء أن الانتخابات تمت وسط إجراءات احترازية مشددة، مشيرا إلى أن التجربة الانتخابية تعود الطلاب على ممارسة الديمقراطية واختيار من يمثلهم، بالإضافة إلى تهيئتهم لخوض العمل العام  ودعم روح القيادة.

أشرف على الماراثون الانتخابي للاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية برئاسة الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والمشرف العام على انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعة، وعضوية كل من الدكتور هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة، ومحمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، وإبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية، ومحمد عبد المالك القائم بأعمال مدير عام الشؤون القانونية، والطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة والطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.

وفي سياق آخر، حققت جامعة عين شمس إنجازاً رياضياً جديداً بفوز 6 من طلاب الجامعة من ذوي الهمم بالمراكز الأولى في بطولة ذوي الاحتياجات الخاصة للجامعات والتي أقامتها وزارة الشباب والرياضة  بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية لطلبة وطالبات الجامعة المصرية.

الانتخابات الشباب والرياضة كلية العلوم محمد ابراهيم وزارة الشباب والرياضة اللجنة العليا وزارة الشباب جامعة عين شمس ذوى الاحتياجات الخاصة الديمقراطية

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