تسيير أول رحلة قطار حاويات من ميناء السخنة إلى بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم، عن وصول أول رحلة قطار نقل حاويات من ميناء السخنة إلى ميناء غرب بورسعيد، وذلك في إطار قيام المنطقة الاقتصادية بالعمل على تسهيل الأعمال أمام المستثمرين وسرعة الاستجابة لحل المشكلات.

وذكر البيان أن هذه الرحلة تعد أول تشغيل تجريبي لقطار نقل البضائع والحاويات من ميناء السخنة لغرب بورسعيد، حيث تبلغ حمولته 50 حاوية مكافئة، وذلك بعد إنهاء جميع الإجراءات واللوجستيات الخاصة بالنقل من السخنة لبورسعيد، ومن ثم الانتهاء من كافة إجراءات الإفراج الجمركي وتفريغ الحاويات بعد وصولها لميناء غرب بورسعيد.

وفي هذا السياق، قال المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية وضعت خطة عمل مشتركة مع شركة بورسعيد لتداول الحاويات وموانئ دبي العالمية "مشغل الأرصفة بالسخنة" ومصلحة الجمارك المصرية والإدارات التابعة لها بميناءي السخنة وغرب بورسعيد والجهات المعنية، لحل الأزمة التي شهدتها غرب بورسعيد مؤخراً من انخفاض معدلات التداول والعمل على سرعة التجاوب مع متطلبات مستثمري ومستخلصي الجمارك في بورسعيد، في إطار استراتيجية الهيئة لتحسين مناخ الأعمال وكذلك تبعاً لسياسات الدولة المصرية في تعزيز تكامل الموانئ التابعة للمنطقة وجذب الخطوط الملاحية وتكافؤ الفرص في التشغيل وعمليات التداول.

وفي شأن آخر أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان صادر اليوم أن ميناء غرب بورسعيد استقبل السفينة SUN LIGHT ACE وجنسيتها بنما ويبلغ طولها 192 مترا والغاطس 8.8 متر وذلك لتفريغ 297 سيارة و9 حفار بالميناء .

وذكر البيان أن موانئ بورسعيد سجلت دخول وخروج 16 سفينة، حيث شهد ميناء شرق بورسعيد دخول 3 سفن حاويات وخروج سفينتين ومتواجد على الأرصفة 5 سفن ومن المنتظر وصول سفينتين . بينما شهد ميناء غرب بورسعيد دخول سفينة بضائع عامة وخروج سفينة بضائع عامة ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات.

وفي هذا الصدد يجري التنسيق الدائم بين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات التفريغ على الأرصفة.