السكة الحديد تعيد تشغيل بعض القطارات بعدد من خطوط الوجهين القبلى والبحرى

أعلنت هيئة السكة الحديد، أنه في إطار التحديث المستمر الذي تنفذه الهيئة القومية لسكك حديد مصر خلال الفترة الحالية بمختلف قطاعاتها وخاصةً قطاع الوحدات المتحركة بهدف توفير أقصى سبل الراحة لجمهور الركاب وتقديم خدمات جديدة تليق بهم، فقد تقرر تعديل مواعيد وتركيب وإعادة تشغيل بعض القطارات بعدد من خطوط الهيئة وذلك اعتبارًا من 4 ديسمبر كالآتي:

أولًا: تعديل تركيب القطارات اعتبارًا من يوم 4/12/2021 يتم الآتي:

• تعديل تركيب قطارات 42/53/60/69/73 ركاب دمياط/ المنصورة/ طنطا والعكس جدولها الحالي بعدد 7 عربات محسنة تحيا مصر.

• تعديل تركيب قطارات 377/298/71 ركاب القاهرة/ الزقازيق/ المنصورة/ طنطا/ المنصورة جدولها الحالي بعدد 7 عربات محسنة تحيا مصر.

• تعديل تركيب قطارات 378/385/392 ركاب المنصورة /الزقازيق/ القاهرة والعكس جدولهم الحالي بعدد 7 عربات محسنة تحيا مصر.

• تعديل تركيب قطارى 736 /733 ركاب سوهاج / نجع حمادى والعكس جدولها الحالي بعدد 7 عربات محسنة تحيا مصر. على أن يكون تعديل تركيب القطار رقم 733 اعتبارًا من يوم 5/12/2021 .

• تعديل تركيب قطارى 723/718 ركاب سوهاج / أسيوط والعكس جدولهما الحالي بعدد 7 عربات محسنة تحيا مصر، على أن يكون تعديل تركيب القطار رقم 718 اعتبارًا من يوم 5/12/2021 .