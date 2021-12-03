إصابات بالرصاص والاختناق فى مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال

أصيب أربعة مواطنين فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والعشرات بالاختناق بينهم أطفال، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في قرية كفر قدوم شرق قلقيلية، عقب انطلاق المسيرة الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ نحو 17 عاما.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، نقلا عن شهود عيان، بأن جيش الاحتلال أطلق الرصاص المعدني وقنابل الصوت والغاز صوب المواطنين، ما أدى لوقوع إصابات بينهم.

كما أصيب ثلاثة مواطنين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وآخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين المواطنين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في قرية بيت دجن شرق نابلس.

وأفاد مدير الإسعاف والطوارئ بالهلال الأحمر في نابلس، أحمد جبريل، بأن ثلاثة مواطنين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، و18 بالاختناق بالغاز خلال المواجهات، وفقا لوكالة «وفا» الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن القرية تشهد منذ عدة أشهر مواجهات مع قوات الاحتلال في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها.

وفى وقت سابق من اليوم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أربعة فلسطينيين وداهمت عددا من المنازل في مدينة الخليل وبلدة حلحول.

وأفادت مصادر أمنية، لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال داهمت عدة أحياء في مدينة الخليل واعتقلت كلا من: هشام حميدان الشرباتي (54 عاما) وهارون إبراهيم الكركي (40 عاما) وباسم محمد عبيدو (49 عاما)، ومحمد أبوزينة، بعد تفتيش منازلهم، كما فتشت منزل المواطن نبيل عابدين.

وأضافت أن قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في حلحول شمال الخليل، عرف منها منزل المواطن عاطف الأطرش.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة تقوع شرق بيت لحم، وداهمت أحد المنازل وفتشته.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال داهمت منزل المواطن حمزة سالم صباح، وسلمته بلاغا للتحقيق في مجمع مستوطنة غوش عصيون.