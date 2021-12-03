الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

في حملات أمنية

ضبط 11691 قضية سرقة تيار كهربائي في 24 ساعة

سرقة تيار كهربائي
سرقة تيار كهربائي

نجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، في ضبط 11 ألفًا و691 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، وضبط 195 قضية فى عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحرى مدين لمصلحة الضرائب».

- عقوبة سرقة التيار الكهربائي

 وحدد القانون رقم 192 لسنة 2020 عقوبة سرقة التيار الكهربائي، والتي تصل إلى الحبس لمدة ستة أشهر وغرامة 100 ألف جنيه.

وجاء في نص المادة 71 من قانون الكهرباء أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائي.

وفي حالة تكرار السرقة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شرطة الكهرباء 691 قضية سرقة تيار كهربائى مخالفات شروط التعاقد الضرائب العامة الجمارك

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