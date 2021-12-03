تنظيم يوم الدعوات لبعض كنائس إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك

نظمت لجنة الدعوات بإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك يومًا للدعوات لبعض كنائس الإيبارشية.

شارك في اليوم كل من كنيسة السيدة العذراء بطوه، كاتدرائية يسوع الملك بالمنيا، كنيسة السيدة العذراء بنزلة غطاس، وكنيسة السيدة العذراء بجاهين، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بطوه، بحضور الأب عمانوئيل عبدالله، وكيل المطرانية، وعدد كهنة الايبارشية، والأخوات الراهبات، وأعطى الشماس الإكليريكي وائل وديع لقاء حول خبرته مع الدعوة الكهنوتية.

وكان ترأس الأنبا باسيليوس فوزي، مطران إيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، خلال الفترة الماضية، يوم الدعوات لكنائس منطقة بحري وهي (أبوان، بردنوها، سمالوط، بني مزار، ومغاغة)، وذلك بكنيسة السيدة العذراء بأبوان.

جاء ذلك بتنظيم من لجنة الدعوات بالإيبارشية، بدأ اللقاء بكلمة ترحيب من الأب بيشوي ناثان، راعي الكنيسة، ثم افتتح الأنبا باسيليوس اليوم بالصلاة، ثم ألقى نيافته كلمة بعنوان "الدعوة الخاصة"، بالإضافة إلى بعض الفقرات المتنوعة الأخرى.

تضمن اليوم أيضًا كلمة من الشماس الإكليريكي عاطف غالي حول خبرته عن الدعوة الكهنوتية، ثم أعطى الأب نبيل عزيز الفرنسسكاني، لقاء عن الدعوة، واختتم النيافة الأنبا باسيليوس اليوم بالصلاة من أجل الدعوات، ثم منح نيافته البركة الرسولية الختامية للحاضرين.