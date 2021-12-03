الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

صور

جنازة أدهم السلحدار

جنازة أدهم السلحدار
جنازة أدهم السلحدار

جنازة أدهم السلحدار

جنازة أدهم السلحدار
جنازة أدهم السلحدار
جنازة أدهم السلحدار
جنازة أدهم السلحدار
262615080_597115074830027_2796470898357387500_n
262615080_597115074830027_2796470898357387500_n
262667445_459929818920946_2068547006606455653_n
262667445_459929818920946_2068547006606455653_n
262667539_643533660057734_5277752901298423504_n
262667539_643533660057734_5277752901298423504_n
262679436_313105597156640_5396106238822951354_n
262679436_313105597156640_5396106238822951354_n
262720105_1588497214846546_109085169705251860_n
262720105_1588497214846546_109085169705251860_n
262738176_1980601608785102_1453728027047515452_n
262738176_1980601608785102_1453728027047515452_n
262814659_971765173693432_3418972950036670069_n
262814659_971765173693432_3418972950036670069_n
262827545_1343704869380839_6630231259656907136_n
262827545_1343704869380839_6630231259656907136_n
262962710_300205722020765_6269558728903346960_n
262962710_300205722020765_6269558728903346960_n
263050237_441491070680135_3749835944647431401_n
263050237_441491070680135_3749835944647431401_n
263108511_684903979184584_4144097890418697194_n
263108511_684903979184584_4144097890418697194_n
263285508_285723406836825_9043316137534476737_n
263285508_285723406836825_9043316137534476737_n
263287231_425252729233357_371657442694049100_n
263287231_425252729233357_371657442694049100_n
263314583_431798285071128_399919199235546300_n
263314583_431798285071128_399919199235546300_n
263338078_641418433552375_5667235292923022320_n
263338078_641418433552375_5667235292923022320_n
263347235_268997665286795_1203593086631658535_n
263347235_268997665286795_1203593086631658535_n
263357424_264103732268206_7808708741578546403_n
263357424_264103732268206_7808708741578546403_n
263414987_366456191917698_5434269465112826310_n
263414987_366456191917698_5434269465112826310_n
263414995_1071341620370272_5909486451427748401_n
263414995_1071341620370272_5909486451427748401_n
263442897_911301439536242_3374358391417340382_n (1)
263442897_911301439536242_3374358391417340382_n (1)
263442897_911301439536242_3374358391417340382_n
263442897_911301439536242_3374358391417340382_n
263462762_598684108105840_7224113664552858517_n
263462762_598684108105840_7224113664552858517_n
263479706_948921689387517_4322566540890165190_n
263479706_948921689387517_4322566540890165190_n
263513281_966845783911333_5806516337479299209_n
263513281_966845783911333_5806516337479299209_n
263687079_1514091965639559_6801080782767148543_n
263687079_1514091965639559_6801080782767148543_n
264061779_578853863202555_8932634702323999406_n
264061779_578853863202555_8932634702323999406_n

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

قرداحى فى «مؤتمر استقالته»: لن أكون سببًا في أذى لبنان.. وفرنسا تحاول حل الأزمة

شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل: الطلاق وقع رسميًا.. والأسباب تخصنى وحدى

الحكومة تنفى نيتها فرض ضرائب جديدة تزامنًا مع أزمة التضخم العالمية

جورج قرداحى يتقدم باستقالته من الحكومة اللبنانية

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

جنازة أدهم السلحدار

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يحظر حركة طيران الـ«F 15».. ما السبب؟

«شبكة نطنز»: الموساد جنّد عملاء نوويين فى إيران دون علمهم

خلفية جنائية: دهس اثنين من قوات حرس الحدود الإسرائيلية فى أم الفحم