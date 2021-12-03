«لسه نواره».. ندوة توعوية لمناهضة الزواج المبكر للفتيات بجامعة سوهاج

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة سوهاج، بالتعاون مع قصر الثقافة بالمحافظة، ندوة توعوية لتدشين مبادرة "لسه نواره" لمناهضة الزواج المبكر للأطفال الفتيات أقل من عمر 18 سنة، وذلك بالقاعة الفرعية بالمركز الدولي للمؤتمرات بالمقر الجديد للجامعة، صرح بذلك الدكتور مصطفى عبدالخالق رئيس الجامعة، وقال أن المبادرة تأتى ضمن فعاليات احتفالية الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، والتي تبدأ في 25 نوفمبر من كل عام، وتنتهي في 10 ديسمبر، وهو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأوضح عبد الخالق، أن المبادرة تُنظم على مستوى الجمهورية بكافة الجامعات والمدارس، مشيراً إلى أن الجامعة من جانبها تقوم بالدور التوعوي لمناهضة الزواج المبكر للفتيات، الذي ينتج بدوره مشاكل إجتماعية تزدحم جنبات محاكم الأسرة بها، مضيفاً أن الندوة تناولت شرح استخدام العروض التوضيحية ببيان وجوب العناية بالأطفال صحياً ونفسياً وتعليمياً واجتماعيا، وما يعود على الأطفال من مخاطر فادحة تهدد حياتهم حال زواجهم مبكراً، إلى جانب توضيح الآثار والمشكلات المترتبة على ذلك، وأيضاً توضيح رأي الدين بهذا الشأن والتأكيد على عدم الإضرار بالفتاة وفقاً للمبادئ الشرعية.

وأكدت الدكتورة رهام فاروق مدير الوحدة، أن المبادرة تأتي فى إطار فعاليات الحملة القومية لمناهضة زواج الأطفال، والمُقامة تحت شعار "لسه نواره"، وذلك تنفيذاً لتعليمات الأمانة العامة للمجلس القومي للطفولة والأمومة، موضحة أنه تم عرض المشكلات التي تتعرض لها الفتيات بعد الزواج المبكر ، حيث يتم إعادة تسنين الفتيات ويتم عقد قرانها بعقد عرفي مما يهدر حقهن، لذلك وجب إصدار قانون رادع لوقف تلك الثقافات والعادات السيئة، كما تم التعريف بالوحدة وكيفية التواصل بها في حالة أي شكاوي تخص أي قضية من قضايا العنف سواء الزواج المبكر أو التحرش أو العنف الأسري أو المجتمعي .

الجدير بالذكر أنه حاضر بالندوة كل من الدكتور أحمد رمضان مدير شئون القرآن الكريم بمديرية الأوقاف، والدكتور كمال عبدالرحمن مسئول التربية الخاصة بالتربية والتعليم والمدرس بجامعة المنيا، كما حضر الفاعلية كل من الدكتور أحمد عبدالله القائم بأعمال عميد كلية التربية الرياضية، والدكتورة سحر وهبى رئيس المجلس القومي للمرأة بالمحافظة، والدكتورة إيمان حماد الأستاذ بقسم المكتبات بكلية الآداب، ومصطفي عباس مدير الإدارة الثقافية بقصر الثقافة، ولفيف من عضوات هيئة التدريس والطالبات من مختلف كليات الجامعة .