الجيش الإسرائيلي يحظر حركة طيران الـ«F 15».. ما السبب؟

قرر سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي حظر رحلات للطائرات من طراز F 15 وذلك بعد وقوع حادث غير معتاد خلال تدريبات لقوات "راعم".

ووجه عميكام نوركين، قائد سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، بحظر طيران الـ F 15 باستثناء طيرانها في المهام العملياتية فقط، حسبما نشر موقع "واللا" الإسرائيلي.

تعطل مفاجئ لطائرة F 15

وتعرضت إحدى طائرات سلاح الجو الإسرائيلي، اليوم، إلى تعطل إحدى العجلات خلال رحلة تدريبية روتينية، في قاعدة عسكرية بالجنوب، مما تسبب في ضرر بالغ بجسم الطائرة عند الهبوط

واضطر الضابط قائد الطائرة "F 15"، من السرب "69" في سلاح الجو الإسرائيلي، إلى الهبوط بواسطة عجلتين فقط بدلًا من ثلاثة، وبعدها تم إجلاء المقاتلين لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة، بالإضافة إلى التوجيه بصيانة الطائرة، بينما يظل الحادث قيد التحقيق حتى الآن.

وقال متحدث الجيش الإسرائيلي، إن قرار حظر طائرات الـF 15 هو احتياطيًا لحين الانتهاء من التحقيق والوقوف على أسباب الحادث.

وتعد هذه المرة الأولى التي يحدث فيها عطل لطائرة من طراز F 15 خلال تدريبات الجيش الإسرائيلي.

وقف تدريبات تعلم الطيران في الجيش الإسرائيلي

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يوجه فيها نوركين بوقف حركة الطيران في تدريبات الجيش الإسرائيلي على مواجهة التهديدات الجوية والبرية، إذ إنه اتخذ القرار ذاته، قبل نحو 10 أيام، بعد أن أخطأ أحد الضباط خلال عملية الهبوط.

وأمر قائد سلاح الجو في الجيش الإسرائيلي، أواخر شهر نوفمبر الماضي، بوقف كل تدريبات تعلم الطيران في الأسلحة المختلفة.

وجاء قرار نوركين حينها بعد أن أخطأ أحد الطيارين في متابعة مدى ارتفاعه المناسب عن الأرض، ولم ينظر إلى لوحة تحكم طائرته، وهو ما أنذر بوقوع كارثة حينها.

وقال نوركين إن المسئول عن عن توجيه الطائرة- الملاح المرافق للطيار- انتبه لعملية الهبوط غير الصحيحة، ونبه قائد الطائرة وتمكنا من رفعها إلى أعلى بشكل سريع، ومن ثم إتمام عملية الهبوط بشكل صحيح تفاديًا لوقوع الكارثة.