ضبط 17 قضية مخدرات و6 أسلحة نارية فى مداهمات بالقليوبية

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 قطع سلاح أبيض، وضبط 17 قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضُبطت خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 11 متهما، وضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا، وتنفيذ 5384 حكما قضائيا متنوعا.