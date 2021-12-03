الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 17 قضية مخدرات و6 أسلحة نارية فى مداهمات بالقليوبية

قضية مخدرات
قضية مخدرات

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

أسفرت جهود الحملة عن ضبط 6 قطع سلاح أبيض، وضبط 17 قضية اتجار فى المواد المخدرة، وضُبطت خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة، بحوزة 11 متهما، وضبط متهم مطلوب ضبطه وإحضاره فى إحدى القضايا، وتنفيذ 5384 حكما قضائيا متنوعا.

الامن العام الاسلحة الذخائر حملة أمنية سلاح أبيض المواد المخدرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل: الطلاق وقع رسميًا.. والأسباب تخصنى وحدى

الحكومة تنفى نيتها فرض ضرائب جديدة تزامنًا مع أزمة التضخم العالمية

قرداحى فى «مؤتمر استقالته»: لن أكون سببًا في أذى لبنان.. وفرنسا تحاول حل الأزمة

جورج قرداحى يتقدم باستقالته من الحكومة اللبنانية

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

جنازة أدهم السلحدار

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يحظر حركة طيران الـ«F 15».. ما السبب؟

«شبكة نطنز»: الموساد جنّد عملاء نوويين فى إيران دون علمهم

خلفية جنائية: دهس اثنين من قوات حرس الحدود الإسرائيلية فى أم الفحم