بعثة أممية تعزى العراق فى ضحايا هجوم «داعش» الإرهابى على مخمور

قدمت بعثة الأمم المتحدة في العراق "يونامي"، اليوم الجمعة، خالص التعازي إلى الشعب العراقي في ضحايا الهجوم الإرهابي على قضاء مخمور في محافظة أربيل الواقعة شمال البلاد.

وقالت بعثة «يونامي»، في بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية العراقية: "خالص تعازينا لمن فقدوا أحباءهم في الهجوم الشنيع في قضاء مخمور، ونتمنى للجرحى الشفاء التام والعاجل"، مشددًا على ضرورة تعزيز التنسيق والتعاون الأمني في المعركة المستمرة ضد الإرهاب في البلاد.

ويأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة إقليم كردستان عن مقتل 13 شخصًا على الأقل، بينهم مدنيون ومقاتلون أكراد (البيشمركة)، في هجوم لتنظيم داعش شمال العراق.

وأشارت إلى أن المتطرفين هاجموا إحدى القرى في قضاء مخمور جنوب أربيل، وقتلوا مدنيين، موضحًا أن قوات البيشمركة شنت بعد ذلك عملية لكن انفجرت عبوة ناسفة زرعها عناصر "داعش"، وأدت إلى مقتل عناصر من البيشمركة، دون أن تشير إلى عددهم.

يشار إلى أن مخمور منطقة جبلية على بعد 70 كيلومترًا جنوب شرقي الموصل، و60 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة الكردية أربيل.

وكان العراق قد أعلن عن اعتقال عنصرين من تنظيم "داعش" الإرهابي، يعملان ضمن ما يعرف بـ"كتيبة القناصين".

وقالت مديرية الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الدفاع، في بيانها أمس الخميس، إن القوات العراقية نفذت عملية أمنية "استنادًا إلى معلومات استخباراتية دقيقة أكدت تواجد إرهابيين اثنين كانا يعملان ضمن ما يسمى (كتيبة القناصين) التابعة لعصابات داعش الإرهابية في منطقة الشرقاط بمحافظة صلاح الدين".

وأضاف البيان: «على ضوء ذلك، وبالتعاون مع استخبارات لواء المشاة 51 وقوة من الفوج الأول للواء ذاته، تم نصب كمين للإرهابيين والقبض عليهما في هذه المنطقة»، وأوضح أن "المتهمين من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق المادة 4 إرهاب".