سقوط صاحب محل بمواد غذائية فاسدة فى المعادى

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب سوبر ماركت بدائرة قسم شرطة المعادى، لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط (المسئول عن ماركت كائن بدائرة قسم شرطة المعادى بالقاهرة) لحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها غاشاً بذلك جمهور المستهلكين ، وضبط بحوزته (82 كيلو جرام "لحوم – برجر – سجق" – 54 قطعة سوسيس"منتهية الصلاحية" – 3 كيلو جرام جبنة – 11 عبوة معجنات وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وبعضها منتهية الصلاحية).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.