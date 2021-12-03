الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

القبض على صاحب مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالسلام

مستحضرات تجميل
مستحضرات تجميل

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مصنع مستحضرات تجميل بدون ترخيص بالسلام، وحرر محضر بالواقعة.

 وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها، لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط "صاحب مصنع مستحضرات تجميل كائن بدائرة قسم شرطة السلام أول" وذلك لإدارته المصنع بدون ترخيص، واستغلاله فى تصنيع مستحضرات التجميل مستخدماً خامات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ، بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المصنع المشار إليه على "2100 عبوة"سيرم- حمام كريم" منتج نهائى -4٫380 طن حمام كريم داخل تنك مُعد للتعبئة - 1٫200 طن مادة للتصنيع- 2 طن شامبو داخل عدد 2 تنك معد للتعبئة وجميعها مجهولة المصدر وبدون مستندات تدل على مصدرها- أدوات تصنيع "ماكينة تعبئة- خلاط - موتور- تنك فارغ- كمبروسر- كلارك".

 وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

امن القاهرة صاحب مصنع بدون ترخيص السلام الغش التجاري

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