الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

5 حيل لارتداء المعطف الشتوي بإمكانك اقتباسها من ديبيكا ديبكون (صور)

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

المعاطف مثالية في فصل الشتاء لتلك الأيام الباردة، ومتعددة الاستخدام وأنيقة وتتكون من عدد من الطبقات، ونعرض لكم فيما يلي حيل لارتداء المعطف بإمكانك اقتباسها.

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معطف مع مظهر أحادي اللون 

ارتدت ديبيكا بادوكون بلوزة بيضاء بأكمام بالون عليها وشاح حول الرقبة، ونسقته مع بنطلون أبيض من The Row وحذاء أبيض من Manolo Blahnik، وقامت بإلقاء معطف طويل أبيض بطول الكاحل لتختتم هذه الإطلالة.

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ارتداء المعطف مع تنورة 

ارتدت الممثلة بلوزة مخططة باللونين الأزرق والأبيض من برادا كانت مغطاة فوق تنورة جاباردين باللون البيج مع شراشير جانبية، وختمت هذه الإطلالة مع معطف جباردين من برادا أيضًا، واختارت ديبيكا حقيبة يد ميتروبوليس بسيطة ولكنها أنيقة باللون البيج، وجوارب عالية.

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ارتديه فوق فستان كنزة

أوضحت لنا ديبيكا كيف ترتدي أزياء الشتاء بشكل صحيح عندما خرجت بفستان منقط باللون القرمزي بأزرار سوداء لامعة من Erdem، واختارت الممثلة الحفاظ على المظهر الشتوي من خلال ارتداء هذا الفستان المريح المحبوك بأكمام كاملة مع معطف ثقيل بطول الركبة، وأضافت جوارب طويلة شبه شفافة متعرجة باللون الأسود

وأخيرا ارتدت الممثلة نظارات شمسية مع حذاء أسود.

 

ارتدت المعطف فوق بنطلون رياضي

اختارت ديبيكا سترة بيج بياقة ميتديرة للشعور للتدفئة ونسقتها مع بنطال رياضي أسود، وفوق ذلك معطف يتميز بأكمام مقصوصة، وأمنت مظهرها بالكامل بربطة عنق حول خصرها، واختارت حذاء أسود عندما ظهرت في المطار.

 

ارتديه مع بلوزة بدون أكمام وبنطلون جينز

 ارتدت ديبيكا معطفًا طويلًا باللون البيج بأكمام واسعة على قميص أبيض بسيط وبنطلون جينز أزرق لامع لإطلالة مريحة، بالإضافة لأحذية رياضية بيضاء وربطت شعرها على شكل ذيل حصان أنيق مع سلسلة ذهبية لإكمال مظهرها.

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