رئيس «إسكان النواب»: إشادات دولية بتقدم مصر الملموس فى الصناعات العسكرية

قال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، إن المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021" قد حقق زخما هائلا يليق بإمكانيات الدولة المصرية في التصنيع العسكري، وأن اختتام فعاليات المعرض مساء اليوم الخميس يأتي مع سيل من الإشادات جانب مئات الشركات المتخصصة في صناعة الأسلحة والتقنيات العسكرية من أكثر من 42 دولة، والتي كان لها حضور مؤثر على مدار الأيام الماضية.



وأوضح حمودة، في بيان له، أن الدولة المصرية أثبتت أمام العالم قدرتها على امتلاك إمكانات هائلة وقدرات فريدة في إحراز تقدم ملموس في التقدم التكنولوجي للصناعات العسكرية المصرية، مشيدا بما شهده المعرض من مشاركة دولية واسعة شملت وفودا رسمية ومتخصصين في مجالات الصناعات العسكرية البرية والبحرية والجوية.



واستطرد رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب، أن مصر حققت عدة مكاسب تمثلت في فتح آفاق جديدة من التعاون والتنسيق مع دول العالم الرائدة في مجال الصناعات العسكرية، وهو ما قوبل بحالة من الحفاوة والتغطية الإعلامية الدولية التي سلطت الضوء على قدرات وإمكانيات الدولة المصرية.



واختتم حمودة بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد حقق نجاحات هائلة على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية، والآن نحن بصدد إنجازات جديدة على الصعيد الصناعات العسكرية والحربية.

و انطلقت الإثنين فعاليات النسخة الثانية من معرض "إيديكس 2021"، على مدار 4 أيام من 29 نوفمبر حتى 2 ديسمبر، بمشاركة وفود رسمية، تضم وزراء دفاع، ورؤساء أركان، ووزراء إنتاج حربي، وقادة عسكريين لعدد من الدول.وافتتح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فعاليات "إيديكس 2021"، وتفقد أبرز أجنحة الشركات بالمعرض المُنعقد تحت رعايته، وسط مشاركة 42 دولة في المعرض، حيث تستعرض منتجات أمنية ودفاعية وعسكرية، ومن ضمنها شركات أميركية وروسية وصينية وفرنسية وألمانية وإيطالية وغيرها، هو تأكيد لمكانة وقوة الدولة المصرية، أن الحضور الضخم يعكس قوة التنظيم وقدرة الشركات المشاركة.