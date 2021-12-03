السيطرة على حريق أرض زراعية فى العدوة بالمنيا

سيطرت قوات الحماية المدنية بالمنيا، على حريق نشب بأرض زراعية بقرية البسقلون بمركز العدوة.

تلقي اللواء محمد عبد التواب، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، باندلاع حريق بقطعة أرض زراعية بقرية البسقلون بمركز العدوة، نتيجة إلقاء أحد المارة سيجارة.

انتقل فريق الحماية المدنية، برئاسة الرائد أمين شاهين، وتم إخماد الحريق دون أضرار بشرية، بينما تسبب في أضرار بالممتلكات، وتحرر محضر بالواقعة.

وكان قد ضبط فريق الرقابة التموينية بالمنيا، بالتنسيق مع مباحث التموين 50 مخالفة تموينية متنوعة، ومصادرة 75 كرتونه خل مجهولة المصدر، و72 جركن سماد مجهول المصدر، 50 شيكارة علف دواجن بدون فواتير، و100 شيكارة أرز بدون فواتير.

تلقي اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، تقريرا من الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمحافظة، بضبط 50 مخالفة تموينية بينها 37 مخالفة مخابز، و4 مخالفات تموينية، ومصادرة 75 كرتونة خل مجهولة المصدر، و72 جركن سماد مجهولة المصدر، 50 شيكارة علف دواجن بدون فواتير، و100 شيكارة أرز بدون فواتير، تم تحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة.