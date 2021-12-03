مصرع سائق وإصابة 2 آخرين فى حادثى تصادم بالمنيا

لقي سائق تروسيكل مصرعه، فيما أصيب 2 آخران في حادثتي سير بالمنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب تروسيكل، بطريق الصعيد الزراعي، شمال محور سمالوط.

أسفر الحادث عن مصرع حمادة رجب محمد 24 سنة، سائق التروسيكل، وإصابة رضا رشدي عبدالعظيم، 30 سنة، مقيمان بمركز بني مزار.. تم نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

كما شهد الطريق المحيط بقرية «بهدال» حادث تصادم سيارة رقم «6783 ن ق»، بمركبة توك توك بدون لوحات، مما تسبب في إصابة أحمد محمد محمود 32 سنة، سائق توك توك، مقيم بقرية تلة بمركز المنيا، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.