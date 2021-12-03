الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مصرع سائق وإصابة 2 آخرين فى حادثى تصادم بالمنيا

جريدة الدستور

لقي سائق تروسيكل مصرعه، فيما أصيب 2 آخران في حادثتي سير بالمنيا.

تلقى اللواء محمد عبدالتواب مدير أمن المنيا، إخطارًا من عمليات النجدة بانقلاب تروسيكل، بطريق الصعيد الزراعي، شمال محور سمالوط.

أسفر الحادث عن مصرع حمادة رجب محمد 24 سنة، سائق التروسيكل، وإصابة رضا رشدي عبدالعظيم، 30 سنة، مقيمان بمركز بني مزار.. تم نقل المتوفى والمصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجي.

كما شهد الطريق المحيط بقرية «بهدال» حادث تصادم سيارة رقم «6783 ن ق»، بمركبة توك توك بدون لوحات، مما تسبب في إصابة أحمد محمد محمود 32 سنة، سائق توك توك، مقيم بقرية تلة بمركز المنيا، وتم نقل المصاب إلى مستشفى المنيا العام لتلقي العلاج.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

قرداحى فى «مؤتمر استقالته»: لن أكون سببًا في أذى لبنان.. وفرنسا تحاول حل الأزمة

الحكومة تنفى نيتها فرض ضرائب جديدة تزامنًا مع أزمة التضخم العالمية

جورج قرداحى يتقدم باستقالته من الحكومة اللبنانية

شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل: الطلاق وقع رسميًا.. والأسباب تخصنى وحدى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

جنازة أدهم السلحدار

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يحظر حركة طيران الـ«F 15».. ما السبب؟

«شبكة نطنز»: الموساد جنّد عملاء نوويين فى إيران دون علمهم

خلفية جنائية: دهس اثنين من قوات حرس الحدود الإسرائيلية فى أم الفحم