الجمعة 03 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط شخصين يروجان أسلحة ومخدرات في دمياط

ضبط شخصين
ضبط شخصين

وجهت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، حملة أمنية لاستهداف العناصر الإجرامية من متاجرى ومحرزي الأسلحة والذخائر غير المرخصة.

وأسفرت الجهود عن ضبط شخصين ، لهما معلومات جنائية ، مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر سعد بمحافظة دمياط،  حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية لقيامهما بالإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة. 

 وضبط بحوزتهما (3 فرد خرطوش – عدد من الطلقات من ذات العيار – عدد من أقراص عقار الترامادول المخدر – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول- كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام – سلاح أبيض "مطواة")، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع وهاتفي المحمول للإتصال بعملائهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

الاسلحة الذخائر شخصين دمياط الأسلحة النارية

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