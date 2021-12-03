ضبط بدال تموينى قبل بيع 2 طن سكر بالسوق السوداء فى المرج

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب محل بدال تمويني، بحوزته 2 طن سكر وزيت قبل بيعهما بالسوق السوداء فى المرج، وتحرر محضر بالواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري.

و تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل بدال تموينى كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بتجميع كميات من السلع التموينية المدعمة "سكر-زيت طعام" والمنصرفة حصصاً للبدالين التموينين بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما تم العثور بداخل المحل المشار إليه على "1٫500 طن زيت- 324 كيلوجراما سكر وجميعها سلع تموينية مدعمة".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.