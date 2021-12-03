الجمعة 03 ديسمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط بدال تموينى قبل بيع 2 طن سكر بالسوق السوداء فى المرج

حبس
حبس

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب محل بدال تمويني، بحوزته 2 طن سكر وزيت قبل بيعهما بالسوق السوداء فى المرج، وتحرر محضر بالواقعة، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجاري. 

و تمكنت مباحث إدارة التموين بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب محل بدال تموينى كائن بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه بتجميع كميات من السلع التموينية المدعمة "سكر-زيت طعام" والمنصرفة حصصاً للبدالين التموينين بقصد التصرف فيها بالبيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة ، كما تم العثور بداخل المحل المشار إليه على "1٫500 طن زيت- 324 كيلوجراما سكر وجميعها سلع تموينية مدعمة".

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. 

امن القاهرة صاحب محل 2 طن سكر زيت السوق السوداء المرج

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