الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصحة العالمية: لم يتم تسجيل حالات وفاة مرتبطة بـ«أوميكرون» حتى الآن

الصحة العالمية
الصحة العالمية

أوضحت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، إنه لم يتم تسجيل حالات وفاة حتى الآن مرتبطة بمتحور «أوميكرون» الجديد لفيروس كورونا.

وأضافت المنظمة أن البيانات التي وصلت إليهم حتى الآن تشير إلى أن «أوميكرون» سيتسبب في انتشار أوسع لكورونا، لكنهم بحاجة إلى وقتا أطول للتعرف على خصائص المتحور الجديد.

وتم تسجيل أول إصابة بسلالة "B.1.1.529"، التي أطلقت عليها لاحقا منظمة الصحة العالمية اسم "أوميكرون"، في بوتسوانا يوم 11 نوفمبر لدى مواطن من جنوب إفريقيا، حيث تم رصد العدد الأكبر من المرضى بها.

وأطلقت تمسية أوميكرون كما اعتادت منظمة الصحة العالمية باختيار أحرف من الأبجدية اليونانية لتطلقها على المتحورات مثل ألفا وبيتا وجاما، وأوميكرون يعني الرقم 15 باليونانية.

ولفتت إلى أن المتحور الجديد يحمل عددًا كبيرًا من الطفرات التي قد تساعد الفيروس في التهرب من الخلايا المناعية في جسم الإنسان وبالتالي أحد قلق كبير للعلماء.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن المتحور الجديد الخاص بفيروس كورونا مثير للقلق، لافتة إلى أن العالم قد يحتاج لأسابيع لفهم طبيعته.

وأضافت المنظمة إنها ستطالب الدول اتخاذ مزيد من الإجراءات من أجل مواجهة المتحور الجديد الذي بدأ بالانتشار حول العالم، مشددة على أنها ستشارك جميع الدول المعلومات المتوفرة عن متحور كورونا الجديد.

كانت مديرة الصحة العالمية في أفريقيا ماتشيديسو مويتي، قد صرحت إن اكتشاف متحور "أوميكرون" العاجل في بوتسوانا وجنوب أفريقيا والإبلاغ المبكر عنه، يمنح العالم وقتًا للعمل على وقف انتشاره.

وأضافت مويتي أمس الخميس: "لدينا فرصة سانحة، لكن يجب أن نتصرف بسرعة ونكثف إجراءات الكشف والوقاية".

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الصحية في جنوب إفريقيا، أن المتحور أوميكرون بدأ يصيب كبار السن والأطفال.

ولفتت السلطات الصحية إلى أن هناك خطورة على الأطفال بسبب متحور أوميكرون، وننصح الاستعداد لذلك.

منظمة الصحة العالمية أوميكرون كورونا فيروس فيروس كورونا المتحور الجديد

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وائل لطفي

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