الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

استولوا على 8 ملايين جنيه.. عصابة أنشأت مكتب توريدات للنصب على المواطنين بالتجمع

جريدة الدستور

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين بالتجمع، وحرر محضر بالواقعة.

يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، وأكدت معلومات وتحريات أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة قيام شخصين وسيدة باتخاذ شقة مستأجرة كائنة بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس بالقاهرة، كمكتب وهمي لإحدى شركات التوريدات العمومية، واستغلالها فى وقائع النصب على المواطنين . 

 وأوضحت التحريات أنهم يقومون بالاستيلاء منهم على بضائع " مواد غذائية - ملابس " عقب تسليمهم مبلغ مالي كدفعة أولى وإيهامهم بدفع باقي المبلغ المالي، قيمة تلك البضائع على دفعات، وقيامهم بغلق مقر الشركة ومغادرتها.

وبتكثيف جهود التحريات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع عاطلين مقيمين بمحافظة القاهرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما أسفرت عن ضبطهما حال ركوبهما سيارتين، وعثر بحوزتهما على (مبلغ مالي - 5 هواتف محمولة)، وبمواجهتهما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على المواطنين على النحو المشار إليه ، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى ، كما أضافوا بإرتكابهما 5 وقائع نصب بذات الأسلوب بإجمالى مبالغ مالية مستولى عليها بلغت 8 ملايين و 60 ألف جنيه.

وأضافا بشرائهما الهواتف المحمولة والسيارتين المضبوطتين بحوزتهما، من متحصلات تلك الوقائع، وإنفاقهما باقي المبالغ المالية المستولى عليها على متطلباتهما الشخصية.

و باستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المتهمين، واتهموهما والهاربة بالنصب عليهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري تكثيف الجهود لضبط المتهمة الأخيرة.

امن القاهرة تشكيل عصابي النصب الاحتيال التجمع

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