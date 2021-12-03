الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

برلمانية تطالب بتبني حملات إعلامية لدعم ذوي الإعاقة

النائبة مرثا محروس
النائبة مرثا محروس

قالت النائبة مرثا محروس، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لحزب حماة الوطن ووكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن ذكرى اليوم العالمي  للأشخاص من ذوي الإعاقة الموافق ٣ ديسمبر تأتي لتذكر الجميع  بواجبهم الاجتماعي تجاه أهالينا من ذوي الاحتياجات الخاصة، وللتأكيد على حقهم في المشاركة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.

 وأوضحت وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في بيان لها، أن ملف الإعاقة مازال مفتوحا حيث يتطلع ذوي الإعاقة للمزيد من العمل على إيجاد الحلول للمشاكل التي يتعرض لها ذوي الاحتياجات الخاصة.

 وأضافت محروس:" نعمل على ملف الإرشاد الأسري في مجلس النواب ونسعي لفتح السبل لدمجهم في المجتمع والبحث الدائم لحقوقهم بالإضافة إلى جهود الدولة ومؤسساتها في إزالة أي حواجز تمنعهم من ممارسة حقهم  مع توفير لهم فرص وجودة أفضل للحياة، ويعد الاهتمام بمجال الإعاقة بمثابة محور مهم  من محاور التنمية الشاملة وفقا لخطة ورؤية مصر  الاستراتيجية".

وأكدت محروس، على ضرورة تبني حملات إعلامية توعية بالمجال وكيفية التعامل معهم والتأكد من أنهم يحصلون علي حقهم في العمل الذي خصص لهم وأنا بدوري أطلقت حملة "أطفالنا مستقبلنا" لتعليم الأطفال مما يعانون من صعوبة التعلم والتخاطب وأشارت إلى ضرورة تضامن كافة الجهات المعنية بضمان حقوقهم حتى تتحقق التنمية بصورة كاملة ويكون المجتمع انساني كما يجب أن يكون.

ويحتفل العالم في الثالث من ديسمبر باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، وهو يوم خصص من قبل الأمم المتحدة منذ عام 1992، بهدف زيادة الفهم لقضايا الإعاقة ودعم التصاميم الصديقة للجميع من أجل ضمان حقوقهم، ودورهم فى جميع مجالات المجتمعية والإنمائية، فيما نظمت المحافظات المختلفة احتفاليات باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة لدعمهم.
 

مرثا محروس عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين اليوم العالمي لذوي الإعاقة ذوي الإعاقة حماة الوطن ذوى الاحتياجات الخاصة اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة دعم ذوي الإعاقة حملة أطفالنا مستقبلنا

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل: الطلاق وقع رسميًا.. والأسباب تخصنى وحدى

الحكومة تنفى نيتها فرض ضرائب جديدة تزامنًا مع أزمة التضخم العالمية

جورج قرداحى يتقدم باستقالته من الحكومة اللبنانية

قرداحى فى «مؤتمر استقالته»: لن أكون سببًا في أذى لبنان.. وفرنسا تحاول حل الأزمة

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

جنازة أدهم السلحدار

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يحظر حركة طيران الـ«F 15».. ما السبب؟

«شبكة نطنز»: الموساد جنّد عملاء نوويين فى إيران دون علمهم

خلفية جنائية: دهس اثنين من قوات حرس الحدود الإسرائيلية فى أم الفحم