سقوط 4 تجار أسلحة بـ 22 طبنجة وفرد خرطوش في حملات أمنية بـ 3 محافظات

شنت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بحملة أمنية لاستهداف العناصر الإجرامية، من تجار الأسلحة والذخائر غير مرخصة، بنطاق محافظات «الدقهلية – المنيا - أسيوط».

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع قطاع الأمن المركزي، والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات من ضبط شخصين لهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة أسيوط، حال استقلالهما إحدى السيارات بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا، لقيامهما بتكوين تشكيل عصابي، تخصص نشاطه في تهريب والاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص، وترويجها على عملائهما بمحافظتى «المنيا – أسيوط»، وبحوزتهما «19 طبنجة، 33 خزينة حديدية فارغة، 2 هاتف محمول».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد النقل والترويج، والاتجار بها وأن السيارة محل الضبط، تستخدم في نشاطهما الإجرامى، والهواتف المحمولة للإتصال بعملائهما.

ونجحت الحملات في ضبط شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة كفر سعد بدمياط، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، لقيامهما بالاتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة، وبحوزتهما «3 فرد خرطوش، عدد من الطلقات من ذات العيار، عدد من أقراص عقار الترامادول المخدر، مبلغ مالى، 2 هاتف محمول، كمية من مخدر البانجو وزنت 3 كيلو جرام، سلاح أبيض «مطواة».

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والهاتفان المحمول للإتصال بعملائهما.