الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

لتجديد خط الصرف الصحي.. تحويلات مرورية بشارع القمر بمصر الجديدة

تحويلات مرورية
تحويلات مرورية

أعلنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، عن إجراء تحويلات مرورية، وذلك تزامنًا مع تنفيذ أعمال إحلال وتجديد خط الصرف الصحي بداية من تقاطع شارع حسن صادق، مع شارع القمر، وصولًا لتقاطع شارع القمر مع شارع البيروني بمناطق مصر الجديدة.

ويتم استقطاع مسافة 3 أمتار تقريبًا، من محور العروبة، وتقاطعه مع شارع القمر، فى المتجه لمطار القاهرة، الأمر الذى يتطلب معه غلق شارع القمر بمنطقة مصر الجديدة، مع تحويل حركة مرور المركبات اتجاه شارع بديل، وفقاً للتعليمات الإرشادية الموضحة، اعتباراً من يوم الإثنين الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام وتنفذ الأعمال.

ومن جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحت إشراف اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة، وبإشراف اللواء عمرو البيلي مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة، والتنسيق مع الشركة المنفذة، لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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