محافظ المنوفية: حملات للتعامل الفورى مع تجمعات القمامة

واصلت الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة فى شن حملاتها الدورية وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة في رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتجمعات الأتربة بشوارع المدينة، وكذا أعمال غسيل الأرصفة والبلدورات وتنسيق الحدائق العامة والمساحات الخضراء بنطاق المدينة.

كما تابع الأعمال التحضيرية لتركيب أعمدة الإنارة العامة بطريق سرس الليان- فيشا الصغرى ، حيث جارى أعمال تحديد المسافات البينية تمهيدا لزرع الأعمدة وذلك لتحسين جودة الإنارة بالطريق وتحسين الرؤية البصرية، فضلا عن متابعة أعمال تركيب البلدورات و بلاط الانترلوك بشارع بورسعيد تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، فيما تم متابعة استكمال التجهيزات النهائية بشارع عبده حمزة تمهيدا لأعمال الرصف ، وتم التنبيه على الشركات المنفذة بتكثيف الأعمال و الإلتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال رفع تجمعات القمامة بنطاق كفر عشما زاوية البقلى و دراجيل وزاوية الناعورة ودنشواى ، مؤكدا على انتظام سير العمل بمنظومة النظافة بكافة شوارع مدن وقرى المدينة حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى، فيما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بإستمرار شن حملات النظافة المكبرة بنطاق المدينة ، حيث تم رفع تراكمات القمامة وتسوية وتمهيد الطريق بقرى الوحدة المحلية ببرهيم ، فضلا عن متابعة أعمال رصف بطريق منوف - تتا ( بداية من الكوبرى الفرعونى وحتى عزبة البحيرى ) بطول 1400 متر تنفيذ مديرية الطرق وذلك ضمن خطة المحافظة لرصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع بنطاق المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمتابعة أعمال منظومة النظافة بعدد من شوارع ومداخل المدينة للوقوف على حجم الأعمال على أرض الواقع وذلك بـ(شارع الجيش حتى محطة المحولات، شارع 23 يوليو حتى مطلع الكوبري العلوي ، شارع بنها حتي كوبري عوض حسن، شارع المقابر والمعهد الديني وشارع رضا وصلاح سالم حتى قرية الفردوس، شارع الجمهورية ، شارع مصنع الدخان و الميدان وخلف الساحة وشارع الكنيسة القبطية، وشارع بنك الاسكندريه، السوق النموذجي وشارع بلال خلف مركز الشرطة، وشارع الأربعين) ، فضلا عن القيام بشن حملة صيانة مكبرة بعزبة غيط شبرا وتم صيانة 10 كشافات ليد وتغير 9 كشافات أخرى وصيانه 2 كشاف صوديوم ، بالإضافة إلى إصلاح كابل كهربى مقطوع بشارع الساحة حفاظا على أرواح المواطنين.

يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بمنظومة النظافة وقطاع تحسين قطاع البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة والقضاء نهائياً علي كافة تجمعات القمامة المتراكمة منذ القدم بنطاق المحافظة.

أعمال النظافه بالمحافظة

أعمال النظافه بالمحافظة

أعمال النظافه بالمحافظة