الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ المنوفية: حملات للتعامل الفورى مع تجمعات القمامة

أعمال النظافه بالمحافظة
أعمال النظافه بالمحافظة

واصلت الوحدات المحلية بكافة مراكز ومدن وقرى المحافظة فى شن حملاتها الدورية وبالتنسيق مع وحدة التدخل السريع بالمحافظة في رفع كافة التراكمات بالطرق الرئيسية والفرعية أولا بأول بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تابع رئيس الوحدة المحلية لمدينة سرس الليان أعمال النظافة ورفع تراكمات القمامة وتجمعات الأتربة بشوارع المدينة، وكذا أعمال غسيل الأرصفة والبلدورات وتنسيق الحدائق العامة والمساحات الخضراء بنطاق المدينة.

IMG-20211203-WA0039

كما تابع الأعمال التحضيرية لتركيب أعمدة الإنارة العامة بطريق سرس الليان- فيشا الصغرى ، حيث جارى أعمال تحديد المسافات البينية تمهيدا لزرع الأعمدة وذلك لتحسين جودة الإنارة بالطريق وتحسين الرؤية البصرية، فضلا عن متابعة أعمال تركيب البلدورات و بلاط الانترلوك بشارع بورسعيد تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، فيما تم متابعة استكمال التجهيزات النهائية بشارع عبده حمزة تمهيدا لأعمال الرصف ، وتم التنبيه على الشركات المنفذة بتكثيف الأعمال و الإلتزام بالمعايير والمواصفات الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال وفق الجداول الزمنية المحددة.

IMG-20211203-WA0048

وتابع رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء أعمال رفع تجمعات القمامة بنطاق كفر عشما زاوية البقلى و دراجيل وزاوية الناعورة ودنشواى ، مؤكدا على انتظام سير العمل بمنظومة النظافة بكافة شوارع مدن وقرى المدينة حفاظا على المظهر الجمالى والحضارى، فيما أفاد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف بإستمرار شن حملات النظافة المكبرة بنطاق المدينة ، حيث تم رفع تراكمات القمامة وتسوية وتمهيد الطريق بقرى الوحدة المحلية ببرهيم ، فضلا عن متابعة أعمال رصف بطريق منوف - تتا ( بداية من الكوبرى الفرعونى وحتى عزبة البحيرى ) بطول 1400 متر تنفيذ مديرية الطرق وذلك ضمن خطة المحافظة لرصف ورفع كفاءة عدد من الشوارع بنطاق المحافظة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

IMG-20211203-WA0047

كما قام رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بمتابعة أعمال منظومة النظافة بعدد من شوارع ومداخل المدينة للوقوف على حجم الأعمال على أرض الواقع وذلك بـ(شارع الجيش حتى محطة المحولات، شارع 23 يوليو حتى مطلع الكوبري العلوي ، شارع بنها حتي كوبري عوض حسن، شارع المقابر والمعهد الديني وشارع رضا وصلاح سالم  حتى قرية الفردوس، شارع الجمهورية ، شارع مصنع الدخان و الميدان وخلف الساحة وشارع الكنيسة القبطية، وشارع  بنك الاسكندريه، السوق النموذجي وشارع بلال  خلف مركز الشرطة، وشارع الأربعين) ، فضلا عن القيام بشن حملة صيانة مكبرة بعزبة غيط شبرا وتم صيانة 10 كشافات ليد وتغير 9 كشافات أخرى وصيانه 2 كشاف صوديوم ، بالإضافة إلى إصلاح كابل كهربى مقطوع بشارع الساحة حفاظا على أرواح المواطنين.  

IMG-20211203-WA0045

يأتي هذا في إطار اهتمام محافظ المنوفية بمنظومة النظافة وقطاع تحسين قطاع البيئة وتطوير منظومة المخلفات الصلبة والقضاء نهائياً علي كافة تجمعات القمامة المتراكمة منذ القدم بنطاق المحافظة.

أعمال النظافه بالمحافظة
أعمال النظافه بالمحافظة
أعمال النظافه بالمحافظة
أعمال النظافه بالمحافظة
أعمال النظافه بالمحافظة
أعمال النظافه بالمحافظة
أعمال النظافه بالمحافظة
أعمال النظافه بالمحافظة
محافظة المنوفية التدخل الدوري تصنيع مستوى خدمات الشهداء القمامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

شيرين عبدالوهاب تحسم الجدل: الطلاق وقع رسميًا.. والأسباب تخصنى وحدى

الحكومة تنفى نيتها فرض ضرائب جديدة تزامنًا مع أزمة التضخم العالمية

جورج قرداحى يتقدم باستقالته من الحكومة اللبنانية

قرداحى فى «مؤتمر استقالته»: لن أكون سببًا في أذى لبنان.. وفرنسا تحاول حل الأزمة

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

جنازة أدهم السلحدار

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلي يحظر حركة طيران الـ«F 15».. ما السبب؟

«شبكة نطنز»: الموساد جنّد عملاء نوويين فى إيران دون علمهم

خلفية جنائية: دهس اثنين من قوات حرس الحدود الإسرائيلية فى أم الفحم