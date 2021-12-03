بيت الزكاة والصدقات يوزع ٢٠ ألف بطانية ولحاف على الأسر المستحقة

ضمن حملة «ستر ودفا»..

بدأ بيت الزكاة والصدقات، تحت إشراف شيخ الأزهر، في توزيع ٢٠ ألف بطانية ولحاف على الأسر المستحقة في كافة محافظات مصر في إطار حملة "ستر ودفا" التي ينفذها بيت الزكاة والصدقات بشكل سنوي خلال فصل الشتاء؛ لتلبية احتياجات الأسر المستحقة للدعم المقدم من البيت.

ويقوم فريق بيت الزكاة والصدقات بتسليم البطاطين والألحفة للأسر المستحقة، والتي من المقرر أن تجوب جميع المحافظات، حيث تم البدء خلال هذا الأسبوع بمحافظات الشرقية والمنوفية وقنا والأقصر.

ومن المقرر أن تواصل الحملة التوزيع على باقي المحافظات خلال الأسبوع المقبل، حيث من المستهدف أن تتواجد الحملة في محافظات دمياط والبحيرة والإسماعيلية والسويس، وتستكمل باقي المحافظات تباعًا.

ويحرص بيت الزكاة على توجيه العديد من البرامج لدعم الأسر الفقيرة والمستحقة للزكاة سواء من خلال توجيه دعم نقدي أو عيني لهم، مع العمل على دراسة كافة الطلبات المقدمة للبيت لتحديد الدعم اللازم لكل صاحب طلب.

ويندرج برنامج (ستر ودفا)، تحت مصرف الفقراء والمساكين ويهدف إلى مد يد العون إلى الأسر المتضررة أو التي لحق بمنزلها أو مأواها أي ضرر يعوق سير حياتها اليومية في العيش والسكن بحياة كريمة، وتوفير الدفئ لهم في فصل الشتاء من خلال البطاطين والألحفة لهم.