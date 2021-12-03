الجمعة 03 ديسمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كوريا الجنوبية تفرض الحجر الصحى الإلزامى على جميع الوافدين من الخارج

جريدة الدستور

قررت كوريا الجنوبية فرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام على جميع الوافدين من الخارج بغض النظر عن حالة التطعيم، ابتداءً من اليوم الجمعة، لمنع تدفق متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) أنه بموجب الإجراء الجديد يخضع الكوريون والأجانب للإقامة طويلة الأمد للحجر الصحي الإلزامي في منازلهم، بينما يخضع الأجانب للإقامة قصيرة الأمد في منشآت خصصتها الحكومة.

ويُطلب من الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإلزامي إجراء ما بين ثلاث أو أربع مرات لاختبار (PCR) قبل وبعد الدخول إلى البلاد.

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-غيوم، أن بلاده ستفرض قيودًا على التجمعات الخاصة للسماح لـ(6) أشخاص فقط كحد أقصى في العاصمة والمدن المجاورة لها، و8 أشخاص في مناطق أخرى لمدة أربعة أسابيع اعتبارًا من الإثنين القادم.

وقال رئيس الوزراء إن معظم المرافق العامة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي، ستضاف إلى قائمة الأعمال التي تتطلب إثباتًا للتطعيم أو نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 للدخول.

وسجلت كوريا الجنوبية 4944 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 462 ألفًا و555 إصابة، حسب ما نقلته وكالة (يونهاب) للأنباء.

كما سجلت البلاد 43 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3793 وفاة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

الفرعونية والإسلام.. عقل مصر وروحها

الأكثر قراءة

الحكومة تنفى نيتها فرض ضرائب جديدة تزامنًا مع أزمة التضخم العالمية

موقع تسجيل استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022 إلكترونيا

لمد كابلات كهرباء.. إغلاق شارع التحرير بالدقي وتقاطعه مع ميدان الجلاء لمدة 48 ساعة

كيفية حجز موعد لقاح كورونا عبر موقع وزارة الصحة فى مصر

«طعام بالمخدرات».. زيارة تقود أمًا للسجن مع ابنها

ابنة الفنانة شيرين توجه رسالة إلى زوج والدتها السابق حسام حبيب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

خطة لمضاعفة مكاسب "إيديكس"

رامي حمدي

عن مغزى القراءة

د. محمد عفيفي

الرواية والتاريخ

ماجد حبته

القدر.. أوميكرون.. وحظر السفر!

مدحت بشاى

التعليم والتفكير النقدى والإبداعى

عبد الرحيم طايع

زكريا بطرس والأزهر والكنيسة

بسنت حسن

السلف الصالح

مؤمن المحمدي

فانلة الطيران

صور

ندوة فيلم «أبوصدام»

هند صبرى تتألق بإطلالة كاجوال فى ندوة فى فعاليات مهرجان القاهرة

فوز مصر على لبنان بهدف أفشة بكأس العرب فى قطر

محطة تل أبيب

المزيد

«شبكة نطنز»: الموساد جنّد عملاء نوويين فى إيران دون علمهم

خلفية جنائية: دهس اثنين من قوات حرس الحدود الإسرائيلية فى أم الفحم

الاحتلال يعتقل 4 فلسطينيين من مدينة الخليل