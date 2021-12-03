كوريا الجنوبية تفرض الحجر الصحى الإلزامى على جميع الوافدين من الخارج

قررت كوريا الجنوبية فرض الحجر الصحي الإلزامي لمدة 10 أيام على جميع الوافدين من الخارج بغض النظر عن حالة التطعيم، ابتداءً من اليوم الجمعة، لمنع تدفق متحور "أوميكرون" الجديد من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية (يونهاب) أنه بموجب الإجراء الجديد يخضع الكوريون والأجانب للإقامة طويلة الأمد للحجر الصحي الإلزامي في منازلهم، بينما يخضع الأجانب للإقامة قصيرة الأمد في منشآت خصصتها الحكومة.

ويُطلب من الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي الإلزامي إجراء ما بين ثلاث أو أربع مرات لاختبار (PCR) قبل وبعد الدخول إلى البلاد.

وفي السياق، أعلن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي كيم بو-غيوم، أن بلاده ستفرض قيودًا على التجمعات الخاصة للسماح لـ(6) أشخاص فقط كحد أقصى في العاصمة والمدن المجاورة لها، و8 أشخاص في مناطق أخرى لمدة أربعة أسابيع اعتبارًا من الإثنين القادم.

وقال رئيس الوزراء إن معظم المرافق العامة، بما في ذلك المطاعم والمقاهي، ستضاف إلى قائمة الأعمال التي تتطلب إثباتًا للتطعيم أو نتيجة سلبية لاختبار كوفيد-19 للدخول.

وسجلت كوريا الجنوبية 4944 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم الجمعة.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 462 ألفًا و555 إصابة، حسب ما نقلته وكالة (يونهاب) للأنباء.

كما سجلت البلاد 43 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 3793 وفاة.