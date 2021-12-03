الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لبنان: تراجع أسعار الوقود تزامنًا مع انخفاض سعر صرف الدولار

جريدة الدستور

تراجعت أسعار الوقود بجميع أنواعه في لبنان اليوم، وذلك لأول مرة منذ عدة شهور تزامنًا مع الانخفاض الملحوظ، أمس، في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الليرة في السوق غير الرسمية وعلى منصة صيرفة الحكومية.

وانخفض سعر صفيحة البنزين 95 أوكتان بمقدار 1600 ليرة لتسجل 315 ليرة، فيما انخفض سعر صفيحة البنزين 98 أوكتان بمقدار 1800 ليرة لتسجل 325200 ليرة، فيما بلغ سعر صفيحة المازوت 315 ألف ليرة بتراجع ملموس قدره 14 ألف ليرة، بينما سجل سعر أنبوبة الغاز 272700 ليرة بتراجع قدره 11 ألفا و400 ليرة.

وكان سعر الدولار قد انخفض بشكل ملموس، أمس، أمام الليرة اللبنانية في ختام التعاملات، حيث بلغ متوسط سعر الصرف في السوق 23500 ليرة لكل دولار بعدما وصل خلال اليومين الماضيين إلى 25000 ليرة لكل دولار في تراجع مفاجئ.

وعلى منصة صيرفة، تراجع متوسط سعر الصرف ليسجل، أمس، 19500 ليرة لبنانية بدلًا من 20600 ليرة.

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