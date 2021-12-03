في يومهم العالمي.. دليلك النفسي للتعامل مع الأشخاص من ذوي الاحتياجات

تحل اليوم، 3 ديسمبر ذكرى اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، أو أصحاب الهمم كما يحب أن نطلق عليهم لأنهم بالفعل كذلك، يتغلبون على كل شيء، فتجد منهم رياضيين، ومتفوقين، كلُ في مجاله.

في السطور التالية، وبمناسبة اليوم العالمي لهم، نقدم عددا من النصائح التي تساعدك في التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة بحسب ما ورد في موقع "wikihow".

1- تفهم أن لهم احتياجات خاصة:

انطالاقًا من الاسم الخاص بهم وفي يومهم العالمي، لابد أن تفهم أن لهؤلاء البشر احتياجات خاصة، احتياجات تميزهم ولا تقلل من شأنهم، أو تجعلهم أقل من المحيطين بهم، افهم هذه الاحتياجات جيدًا وحاول أن تترجمها كي تدخل السعادة إلى قلوبهم.

2- لا تستخف بهم:

منتهى القسوة أن تستخف بالأشخاص الذين ميزهم الله، وتتفضل عليهم بالنعم التي أنعم الله بها عليك، إنها في النهاية ليست مهارة منك وإنما هي من الله ، فلا يجب أن تستخف بهم أو تتلفظ بألفاظ من الممكن أن تؤذي بها مشاعرهم من غير أن تدري.

3- كن صبورًا:

لابد أن تكون صبورًا قدر المستطاع، لا تلوم على الشخص، أفهم ماذا يريد واستمع إليه، واجعل صحته النفسية من المهام التي تضعها في عين الاعتبار وفي المقام الأول، فإن لم تقوم بذلك فإنك تؤذي مشاعر الآخر.

4- اعرض تقديم المساعدة:

إذا كان في المحيط الخاص بك شخصًا من ذوي الاحتياجات، قم بالتواصل معه، واعرض عليه المساعدة بين الحين والآخر، فربما تكون لديه رغبة في القيام بشيء لا يستطيع القيام به، وفي الوقت ذاته يخجل من أن يطلبها بنفسه، لذلك لابد أن تقوم بعرض المساعدة على هؤلاء الأشخاص مرة بعد مرة، كي تساهم في تحسين صحتهم النفسية.