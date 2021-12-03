الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

خدمات مرورية بمحيط إغلاق «صفط اللبن» لإنشاء محور الفريق كمال عامر

جريدة الدستور

نشرت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الخدمات المرورية اللازمة بمقر إغلاق الوصلة الكائنة بمحور صفط اللبن أعلى شارع السودان المؤدية إلى الطريق الدائري.

وأعلنت إدارة مرور الجيزة، أن ذلك يأتي تزامنًا مع استكمال الأعمال الإنشائية الخاصة بمشروع محور الفريق كمال عامر "محور الزمر سابقًا" للانتهاء من أعمال تركيب الكمر المعدني الخاص بالمحور وتقاطعه مع محور صفط اللبن بالوصلة الكائنة أعلى شارع السودان وقسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة مما يستلزم استمرار الغلق الكلي.

ويستمر الغلق لمدة 10 أيام، لينتهي يوم السبت الموافق 11/12/2021، على أن تكون الأعمال بدءا من الساعة 12 صباحًا وحتى الساعة 5 صباحًا طوال فترة الأعمال دون تعطيل حركة المرور.

من جانبها، تقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية، وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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