الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

إطلاق التيار الكهربائى بعمارات «سكن لكل المصريين» بمدينة السادات

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

أكد المهندس رجب سالمان، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، أنه تم إطلاق التيار الكهربائي لـ4 محولات كهرباء جهد 22 ك.ف، لتغذية عمارات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" لمنخفضي الدخل بحي الفردوس بالمدينة، في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروعات الجارية ومتابعة توصيل المرافق فى مواعيدها المحددة طبقا للبرامج الزمنية لتسليم الوحدات السكنية وقطع الأراضي المختلفة للحاجزين.

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وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات، أنه تم  إجراء التجارب اللازمة للكابلات والمحولات قبل إطلاق التيار، كما تم تكليف مسئولي الإدارات  المختصة بالجهاز بالمتابعة الدورية لأعمال التشغيل والصيانة بالمناطق المختلفة، مضيفاً أنه سيتم تغذية 103 عمارات بالحي، وجارٍ استكمال أعمال توصيل المرافق بالمشروع بالمناطق الأخرى تباعاً.

وفي سياق متصل، قام المهندس رجب سالمان، يرافقه مسئولو الجهاز، بجولة تفقدية لمتابعة أعمال تنفيذ الطرق بحى الزيتون وأعمال رفع كفاءة الطريق المؤدى إلى كلية التربية بجامعة السادات بالمنطقة السكنية السابعة، وذلك لتيسير الحركة المرورية وخدمة الطلاب والمواطنين، مؤكداً أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في تنفيذ المشروعات المختلفة لا سيما المشروعات الخدمية وأعمال المرافق.

كان قد أصدر صباح اليوم  الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، 24  قراراً إدارياً لإزالة التعديات ومخالفات البناء بمدن (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي  – العبور – العاشر من رمضان – أسيوط الجديدة – الفشن الجديدة – النوبارية الجديدة)، مشدداً على مواصلة وزارة الإسكان، ممثلة فى أجهزة المدن الجديدة، إزالة جميع أنواع المخالفات والتعديات، بالمدن الجديدة، تطبيقاً للقانون، وحفاظاً على مظهرها الجمالى، ولمنع ظهور أى عشوائيات بها.

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وقال الدكتور عاصم الجزار، إن التعديات ومخالفات البناء التي صدرت لها قرارات إزالة، تنوعت بين التعدي بالبناء  بدون سند قانوني أو الحصول على تراخيص على الأراضي المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والتعدي علي وحدات إدارية شاغرة، وزراعة بعض المساحات بدون سند، وإقامة أنشطة كافيتريات وورش إصلاح وأعمال صيانة معدات، بجانب إقامة أسوار ومبانٍ مخالفة ببعض قطع الأراضي الأخرى بمناطق مختلفة، وغير ذلك من أوجه التعديات والمخالفات.

ونصت القرارات التي أصدرها وزير الإسكان، على أن تتولي أجهزة مدن (القطاع الأول للساحل الشمالي الغربي – العبور – العاشر من رمضان – أسيوط الجديدة – الفشن الجديدة – النوبارية الجديدة)، بمعاونة كل من شرطة التعمير، وقسم الشرطة المختص، تنفيذ الإزالات.

العاشر من رمضان حركة المرور المجتمعات العمرانية المبادرة الرئاسية عاصم الجزار المدن الجديدة الحركة المرورية

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