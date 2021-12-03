الجمعة 03 ديسمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«عين شمس» تحصد 6 مراكز متقدمة ببطولة «الشباب» لطلاب ذوى الهمم

جانب من الحدث
جانب من الحدث

حققت جامعة عين شمس إنجازاً رياضياً جديداً بفوز 6 من طلاب الجامعة من ذوي الهمم بالمراكز الأولى في بطولة ذوي الاحتياجات الخاصة للجامعات والتي أقامتها وزارة الشباب والرياضة  بالمدينة الشبابية بأبي قير بالإسكندرية لطلبة وطالبات الجامعة المصرية.

وجاءت نتائج الطلاب على النحو التالي:
فوز الطالب محمد حسين عدلي
كلية التجارة  (حركي) بالمركز الأول والميدالية الذهبية في رفع الأثقال وزن 55 .
وفوز الطالب محمد حسين أحمد
كلية التجارة حركي 
بالمركز الأول و الميدالية الذهبية في رفع الأثقال ميزان80
كما فازت الطالبة شيماء شعبان محمد 
كلية الألسن  بصري بالمركز الأول والميدالية الذهبية في رفع الأثقال ميزان 55
وفاز الطالب محمد أحمد عبدالسلام 
كلية الآداب بصري
بالمركز الثالث والميدالية البرونزية 
في رفع الأثقال ميزان 65
وفازت الطالبة ناريمان محمد عبدالمقصود بكلية التجارة ذهني بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في   ألعاب القوى رمح.
أقيمت البطولة بمشاركة 700 لاعب ولاعبة مثلوا 200 جامعة مصرية.

 

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