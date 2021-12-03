وزير التعليم العالي يتفقد منشآت الجامعة التكنولوجية في برج العرب

تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الخميس، منشآت الجامعة التكنولوجية ببرج العرب بمحافظة الإسكندرية، يرافقه الدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور أحمد الحيوي مستشار الوزير للتعليم الفني والأمين العام لصندوق تطوير التعليم، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وأشار الوزير إلى أن إنشاء الجامعات التكنولوجية يمثل نقلة مهمة فى استحداث مسار جديد للتعليم الفني فى مصر، والذي يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بالتعليم الفني والتكنولوجي.

وأكد عبدالغفار أهمية الجامعات التكنولوجية لأنها تعمل على إكساب الطلاب المهارات العلمية والعملية المطلوبة لسوق العمل، من خلال البرامج التكنولوجية المتعددة، والتي وضعت بناءً على احتياجات المشروعات القومية بمصر وجغرافية الجامعات، مشيرًا إلى ضرورة تغيير ثقافة المجتمع تجاه التعليم الفني والتكنولوجي، وتعظيم أهميته بين أفراد المجتمع.

وأشار الوزير إلى أنه تم إنشاء ثلاث جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة التكنولوجية، الدلتا التكنولوجية بقويسنا، بني سويف التكنولوجية) كمرحلة أولى، وبدأت الدراسة بها اعتبارًا من العام الجامعي 2019 – 2020، مؤكدًا أن المرحلة الثانية تشمل إنشاء 6 جامعات تكنولوجية في (الغربية، أسيوط الجديدة، الأقصر، 6 أكتوبر، برج العرب، شرق بورسعيد).

وأكد أهمية دعم الجامعات التكنولوجية كمسار جديد للتعليم يُسهم في خفض نسبة البطالة، وفتح أسواق العمل أمام خريجي تلك الجامعات، إلى جانب تحقيق التنمية في المناطق العمرانية الجديدة، التي يتم التوسع في إنشاء جامعات جديدة بها.

ووجه الوزير بضرورة عقد جميع الجامعات التكنولوجية الجديدة، شراكات دولية مع الجامعات الدولية المرموقة، لتبادل الخبرات التكنولوجية والفنية والبشرية، والارتقاء بجودة التعليم المُقدم للطلاب، لمواكبة التطورات التكنولوجية الهائلة وتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.

وأشار الوزير إلى حرص الدولة على تحقيق التنمية الشاملة في كافة المحافظات، موضحًا أنه تم ربط برامج الجامعة التكنولوجية ببرج العرب بالصناعات المحيطة بالجامعة، والتي منها (تكنولوجيا الأجهزة الطبية، والصناعات الدوائية، والسكك الحديدية، والماكينات والمعدات الزراعية، وتشغيل وصيانة شبكات نقل وتوزيع الكهرباء والأجهزة الكهربية، والصناعات الغذائية، تشغيل وصيانة الأجهزة الإلكترونية، والصناعات الكيمائية، تشغيل وصيانة معدات الغزل والنسيج).

واستمع الوزير إلى شرح تفصيلي عن الجامعة التكنولوجية الجديدة، التي ستقام على مساحة (42.000) متر مربع، وتحتوي المبنى التعليمي الذي يضم قاعات تدريس، وفصول دراسية، ومدرجًا كبيرًا، وكافيتريا، بالإضافة إلى مبنى الورش، والمعامل، والمبنى الإداري، والمكتبة، والملاعب، وساحة انتظار للسيارات.

يُذكر أن الجامعات التكنولوجية تقبل طلاب الثانوية العامة، وطلاب الدبلوم نظام الثلاث والخمس سنوات أو ما يعادلها، وخريجي المعاهد المتوسطة، بعد اجتياز اختبارات القبول، وتمنح درجات علمية، تشمل (الدبلوم العالي فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا، والماجستير المهني، والدكتوراه المهنية في التكنولوجيا).

كما تقدم الجامعات التكنولوجية العديد من البرامج الدراسية المتميزة التي تخدم الصناعات (المعدنية، الخشبية، الهندسية، الإلكترونية، الكهربية، صناعات الغزل والنسيج، الصناعات الغذائية، الصناعات التحويلية، الورق ومنتجاته، الطباعة والنشر، الكيماويات، مواد البناء، الخزف، الحراريات، استغلال المناجم والمحاجر).