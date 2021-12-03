مصرع وإصابة 3 بحادثة «موتوسيكل وتوك توك» في شبين القناطر

شهدت مدينة شبين القناطر في القليوبية حادث تصادم بين دراجة نارية وتوك توك بسبب السرعة الزائدة ما أسفر عن مصرع عامل وإصابة اثنين آخرين، وتمّ نقل المتوفى والمصابين إلى مستشفى شبين القناطر والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة وتحويل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء محمد العناني، مدير مباحث القليوبية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود إشارة من المستشفى بوصول «م. ر. أ» (26 سنة) مصاب بجرح تهتكي في الوجه وكدمات وتوفي أثناء إجراء الإسعافات له، و«أ. ح. أ» (24 سنة- عامل) مصاب بجروح قطعية في القدم اليسرى، و«م.ن. أ» (18 سنة- سائق توك توك) مصاب بجروح متهتكة بالوجه.

وانتقلت على الفور قوة أمنية إلى المستشفى وتوصلت التحريات إلى أن الأول والثاني كانا يستقلان دراجة نارية واصطدما بتوك توك يقوده المصاب الثالث ما أدى إلى إصابتهم جميعاً ووفاة الأول متأثراً بالإصابة

وتمّ نقلهم للمستشفى والتحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.