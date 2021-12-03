نوة وأمطار وانخفاض الحرارة.. طقس الـ72 ساعة المقبلة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، اليوم الجمعة، عبر صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على جميع أنحاء الجمهورية خلال الـ72 ساعة المقبلة.

وقالت الهيئة إن البلاد تشهد انخفاضاً تدريجياً في درجات الحرارة على جميع الأنحاء مع زيادة فرص سقوط الأمطار على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري على فترات متقطعة مع تعرّض مدينة الإسكندرية لنوة قاسم.

وتستمر الشوائب العالقة نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، والتي تعمل على انخفاض مستوى الرؤية الأفقية ونشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة من البلاد، مع وجود شبورة مائية كثيفة على الطرق السريعة.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة:

الجمعة ٣ ديسمبر ٢٠٢١:

القاهرة الكبرى: العظمى 21 والصغرى 18.

الوجه البحري: العظمى 20 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 20 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 21 والصغرى 16.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 21 والصغرى 18.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.

السبت ٤ ديسمبر ٢٠٢١:

القاهرة الكبرى: العظمى 22 والصغرى 19.

الوجه البحري: العظمى 19 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 18.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 20 والصغرى 18.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 22 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 23 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 23 والصغرى 17.

الأحد ٥ ديسمبر ٢٠٢١:

القاهرة الكبرى: العظمى 23 والصغرى 19.

الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 17.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 21 والصغرى 17.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 21 والصغرى 19.

شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 16.

جنوب الصعيد: العظمى 22 والصغرى 16.