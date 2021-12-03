الجمعة 03 ديسمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

محافظات

«طعام بالمخدرات».. زيارة تقود أمًا للسجن مع ابنها

ضبط ربة منزل
ضبط ربة منزل

ضبطت رجال الأمن، ربة منزل، حاليوم الجمعة، كانت تُحاول إدخال كمية من الأقراص المخدرة إلى ابنها في الحجز بقسم شرطة الخانكة.
تلقى اللواء محمد العناني، مدير مباحث القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث الخانكة يفيد بضبط ضباط المباحث ربة منزل، أثناء أعمال تفتيش متعلقات الزائرين للمسجونين المودعين بسجن القسم، حاولت إدخال كمية من المواد المخدرة وهاتف محمول.

وتبين أنه أثناء قيام "ن.ح.م"، 41 عاما، ربة منزل، بزيارة ابنها "ع.ع.ع"، المحبوس احتياطيا على ذمة أحد القضايا "مخدرات"،أعمال تفتيش متعلقات الزائرين للمسجونين المودعين بسجن القسم، ضبط “231 قرصًا مخدرًا، و20 جرام “استروكس”، وهاتف محمول، ووصلة شاحن”، موضوعين داخل أطباق الطعام.

وبمواجهة المتهمة بما أسفر عنه الضبط أقرت بحيازتها للمضبوطات بقصد إدخالها لنجلها السجين.

تحرر محضر بالواقعة، والإحالة للنيابة التي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

مخدرات تحقيق قوات الشرطة مسجون مديرية أمن القليوبية قسم شرطة الخانكه رجال المباحث

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