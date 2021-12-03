فتح ميناء الصيد ببرج البرلس بعد تحسن الأحوال الجوية بكفر الشيخ

قررت إدارة ميناء الصيد البحري ببرج البرلس اليوم الجمعة، فتح الميناء فجر اليوم بكامل طاقته وإبحار أكثر من 300 مركب صيد آلي من مختلف الأحجام؛ وذلك عقب النوة الأخيرة واعتدال الأحوال الجوية وملائمة حالة البحر لعمليات الصيد.

وأوضحت إدارة الميناء - في بيان - أن الميناء تم إغلاقه لمدة يومين ثم فتحه أمام المراكب ذات الأحجام الكبيرة فقط لقدرتها على مقاومة الأمواج المتوسطة، وعقب هدوء الجو واستقرار البحر، تم التصريح لكافة المراكب.

من جانبه، وجه المحافظ جمال نور الدين، كافة الأجهزة بالإبقاء على حالة الاستعداد في كافة المرافق؛ تحسبًا لسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وتفعيل غرفة العمليات الرئيسية وربطها بكافة القرى والمدن.

وكان محافظ كفر الشيخ، قد وجه برفع درجة الاستعداد في القطاعات الحيوية والمرافق الخدمية، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تداعيات تنجم عن حالة عدم استقرار الطقس، في إطار تكليفات مجلس الوزراء بمراجعة الاستعدادات المتعلقة بالتعامل مع موسم السيول وهطول الأمطار، حسب خرائط التنبؤ الواردة من مجلس الوزراء وهيئة الأرصاد.

كما وجه المحافظ بتشكيل غرف عمليات بالمديريات وبمراكز المدن، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وتفعيل غرف العمليات للتعامل الفوري مع مثل تلك الأحداث خاصة في ضوء ما أعلنته هيئة الأرصاد الجوية عن تعرض البلاد لموجة من التغير في الأحوال الجوية وما يصاحبها من انخفاض درجات الحرارة وسقوط أمطار ووجود نشاط للرياح على بعض المناطق وخاصة أن المحافظة تطل على ساحل البحر المتوسط بطول 118 كيلو.

وشدد محافظ كفر الشيخ، على ضرورة متابعة تطبيق كافة التدابير والأعمال الواجب تنفيذها على شبكات المجاري المائية، موجهًا مسؤولي شركة مياه الشرب برفع درجة الاستعداد والتأكد من جاهزية جميع محطات الصرف الصحي وأنها تعمل بالكفاءة المطلوبة وبكامل طاقتها للتعامل مع المواقف الطارئة، مع التأكيد على استمرار أعمال تطهير مطابق وشبكات الصرف الصحي للمناطق المخدومة بالصرف الصحي، وجاهزية سيارات الكسح لشفط المياه من المناطق أو الأماكن التي يمكن أن تشهد تجمعات للمياه بالتنسيق مع فرق الطوارئ المتصلة بغرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وغرف العمليات الفرعية بالوحدات المحلية والمديريات للمساهمة والتدخل في تصريف المياه حال سقوط الأمطار.